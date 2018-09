Die Schattenseiten der guten Wohnlage

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Wer denkt, das Leben an der Neuruppiner Regattastraße, mit dem See direkt vor der Haustür, sei ein reines Zuckerschlecken, der irrt. Denn bei einigen Anwohnern nimmt der Ärger zu. Der Anlass: Feierwütige, Müll und die eigene Hilflosigkeit.

Der sachkundige Einwohner Georg Lechelt hatte das bei der jüngsten Sitzung des Neuruppiner Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss beklagt. Lechelt selbst lebt in einem der Häuser gegenüber der Evangelischen Schule. „Das Ordnungsamt macht um 16 Uhr wohl die Türen zu“, kritisierte Lechelt. „Und dann ist die Stadt sich selbst überlassen.“ Die Einwohner der Regattastraße 11b, seine Nachbarn, hätten dann bis „bis 1 Uhr oder 2 Uhr nachts den Krawall zu ertragen“. Ansprechpartner in der Verwaltung gebe es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Und auch die Polizei könne wenig ausrichten: Wenn sie angerufen wird, kämen die Beamten kurz vorbei und würden eine gewisse Ordnung schon wieder herstellen – allerdings nicht auf lange Sicht. Denn kaum seien die Polizisten verschwunden, gehe der Krach weiter, so Lechelt. Auch auf der Fürstenwiese würden „illegale Veranstaltungen“ stattfinden.

„Das Ordnungsamt müsste auch wenigstens mal längere Sprechzeiten haben“, forderte Georg Lechelt. Die Ordnung in der Stadt zu gewährleisten, könne nicht allein den Bürgern überlassen werden. Laut Sabine Supke, Leiterin des Neuruppiner Amtes für Stadtentwicklung, ist das Problem bekannt. „Es passiert ja nicht zum ersten Mal. Es ist ein Zustand.“ Das Ordnungsamt sei mit der Polizei im Gespräch. Über mögliche Lösungen könne sie aber keine Angaben machen.

Polizeisprecherin Ariane Feierbach sprach sich dafür aus, in Fällen von Lärmbelästigung ruhig immer wieder die Beamten zu informieren. „Wenn wir zum zweiten Mal kommen müssen, erteilen wir einen Platzverweis“, erklärte sie. Aber auch ein drittes oder viertes Mal würden die Beamten ausrücken. Als letztes Mittel steht ihnen zur Verfügung, die Krachmacher in Gewahrsam zu nehmen.