Ebbe in den Fließen und Gräben

Olaf Gardt und Jörg Kühl

Beeskow Der leichte Regen am Donnerstag war weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Trockenheit macht Mensch und Natur weiter zu schaffen. Die Oelse, die als Oegelner Fließ bei Beeskow in die Spree mündet, ist auf hunderten Metern ausgetrocknet.

An den feuchten Stellen im Flussbett sind zahlreiche Tierspuren zu sehen. Rehe vor allem queren die Oelse in der Nähe des Beeskower Hundeplatzes. Von dort bis zur Mündung in die Spree hat das gut 20 Kilometer lange Flüsschen, das dem Möschensee bei Groß Muckrow entspringt, kein Wasser mehr. Schneckenhäuser liegen herum, leere Muschelschalen. Erst hinter dem Hundeplatz in Richtung Oegeln, dort, wo in den vergangenen Jahren die Biber zahlreiche Dämme gebaut haben, gibt es wieder Wasser. Zum Teil sind es Pfützen, oft ist es nicht tiefer als zehn Zentimeter. Kleine Rückzugsmöglichkeiten für viele Wasserlebewesen.

Doch nicht nur die Oelse ist trocken. Hartmut Noppe, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Oder-Spree, sagt, dass zahlreiche Entwässerungsgräben an Acker- und Grünland komplett trocken gefallen sind. Daran würden auch die sieben Millimeter, die es am Donnerstag regnete, nichts ändern. Die Trockenheit hat natürlich Auswirkungen auf den Ackerbau. Der Raps sei schon im Boden, die Betriebe seien dabei, Roggen, Weizen und Gerste zu einzudrillen. Für das Keimen könnte der moderate Regen vom Donnerstag vielleicht gereicht haben. Mehr aber nicht. Negativer Nebeneffekt der Trockenheit ist Bodenerosion durch Wind. „Es lässt sich aufgrund der Witterungsbedingungen nicht immer und überall verhindern, dass Staub in die Dörfer getragen wird“, bittet Noppe um Verständnis für seine Branche.

Nicht ganz so dramatisch ist die Situation für den Schwielochsee. Isabell Hiekel vom Landesumweltamt, Projektleiterin des Gewässer-Entwicklungskonzeptes Schwielochsee, kennt sich mit dem Wasserhaushalt im Einzugsgebiet von Brandenburgs größtem See bestens aus. Ihrer Einschätzung nach laufe der See kaum Gefahr, dramatisch an Wasser zu verlieren. Schließlich verfüge er über ein großes Einzugsgebiet mit einer Reihe von Quellgebieten, die stabil Wasser liefern. Das Problem, dass einzelne Entwässerungsgräben trocken sind, ist ihr bekannt. Langfristige Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen seien nicht zu erwarten: „Wenn das Wasser zurückkommt, kommen auch die Fische wieder und mit ihnen Muscheln und andere Organismen.“ Problematisch sei die Trockenheit vor allem für die Feuchtgebiete und Niedermoore. Letztere drohten dauerhaft Schaden zu nehmen, sofern es keine Möglichkeiten gebe, das Wasser im Moorkörper zurückzuhalten, etwa durch regelbare Stauklappen, Schwellen der ähnliches. In diesem Zusammenhang würdig die Gewässerexpertin die „Arbeit“ der Biber: „Wo der Biber mitspielt, ist das Problem der Moorrenaturierung weniger groß.“

Eine Meldepflicht für trockengefallene Gewässer gibt es in Brandenburg nicht, teilt Thomas Frey vom Landesumweltamt mit. Ohnehin wertet die Behörde ein zeitweiliges Austrocknen von Gewässern als natürlichen Prozess. Es gebe sogar Arten, die von dem Naturphänomen profitieren. Und es gebe Arten, die auf diese Art von Extremsituation angepasst sind. Dazu gehöre der in Brandenburg lebende Schlammpeitzger, eine hoch spezialisierte Fischart, die in Gräben und kleineren Fließen vorkommt. Während anderen Fischarten in austrocknenden und sich erwärmenden Gewässern buchstäblich die Luft ausgeht, können Schlammpeitzger als Darm-Atmer atmosphärische Luft aufnehmen, sind also nicht auf Kiemenatmung angewiesen. Deshalb können sie auch in von längeren Hitze- oder Trockenperioden bedrohten Gewässern überleben.