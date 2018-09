MOZ

Groß Lindow Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Donnerstag zwischen Groß Lindow und Schlaubehammer gegeben. Die Straße war daraufhin vorübergehend komplett gesperrt. Zwei Fahrzeuge aus dem Landkreis Oder-Spree und Frankfurt waren beteiligt. Am frühen Nachmittag war ein Pkw Volkswagen aus Richtig Groß Lindow in einer Kurve am Ortseingang Schlaubehammer mit einem BMW zusammengestoßen, der aus Richtung Müllrose kam. Die Unfallursache ist noch unklar. Beide Fahrzeugführer wurden vor Ort medizinisch betreut. An den Autos entstand ein erheblicher Sachschaden. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren am Unfallort im Einsatz.

Auf den Straßen der Region ist derzeit erhöhte Vorsicht geboten. Zum einen kann es auf dem bereits heruntergefallenen Laub gefährlich glatt werden – vor allem bei Niederschlägen und Bremsmanövern bei hohem Tempo. Zum anderen herrscht auf waldigen Strecken verstärkter Wildwechsel, besonders in den Morgen- und Abendstunden.