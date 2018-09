Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das ehrgeizige Wolletzseeprojekt, das neben der Modernisierung des Strandbades unter anderem auch den Bau eines großenFreizeitparks mit Ferienhäusern,Freizeiteinrichtungen und neuem Campingplatz vorsah, wird deutlich abgespeckt. Die Stadt Angermünde will sich zunächst auf die Entwicklung des Strandbades einschließlich der Halbinsel konzentrieren.

Alles auf Anfang. So klingen die neuen Pläne der Stadt für das Wolletzseeprojekt. Mit den Städtischen Werken als Betreiber wollte die Stadt seit vielen Jahren ursprünglich das Areal am Wolletzsee rund um das Strandbad im großen Stil touristisch erschließen, ganzjährige Freizeitangebote wie Sauna und Bowlingbahn schaffen, sowie Übernachtungskapazitäten in Ferien- und Baumhäusern, Tipis und einem neuen, großen Caravan- und Campingplatz schaffen. 2011 begannen die aufwendigen Vorplanungen, Konzepte, Naturschutzgutachten und Umweltverträglichkeitsprüfungen, weil das Projektgebiet mitten im Biosphärenreservat liegt.

Doch jetzt sind die großen Träume gescheitert. Es werden erst einmal kleinere Brötchen gebacken. Die Finanzierung über eine EU-Förderung ist geplatzt, weil der polnische Partner abgesprungen ist, mit dem die Städtischen Werke ein „Kneippsches Natur- und Gesundheitszentrum am Wolletzsee“ errichten wollte.

Die Stadt will das Projekt nun in abgespeckter Form allein entwickeln und sich auf das Strandbad konzentrieren. Das hatte ohnehin erste Priorität. Ganz umsonst waren die umfangreichen Vorplanungen und Gutachten der Städtischen Werke dennoch nicht, denn darauf lässt sich aufbauen. Im Bau- und Wirtschaftsausschuss stellten Vizebürgermeister Christian Radloff und Bauamtsleiterin Susanne Tahine das Vorhaben vor. Mit der Landesinvestitionsbank Brandenburg habe man positive Gespräche zwecks neuer Fördermöglichkeiten geführt.

Geplant werde in den bestehenden Grenzen des Strandbades und der Halbinsel, die der Campingverein nutzt. Durch die Beschränkung auf den Bestand unter 5 Hektar sei eine Genehmigung vom Landkreis ausreichend. Bei der vorherigen Projektgröße musste das Land zustimmen. Im ersten Schritt soll die Erschließung des Strandbades und auch der angrenzenden Bungalowkolonie mit Strom, Wasser, Abwasser, Gas und Telekommunikationsmedien erfolgen sowie das Strandbad an die überregionalen Radwege angeschlossen werden. Auch befestigte Parkpläze sind vorgesehen. Das Strandbad wird modernisiert und attraktiver. Geplant ist der Neubau eines Multifunktionsgebäudes mit modernen Sanitäranlagen, Gastronomie, die Erweiterung des Spielplatzes, der Bau einer Kneipp-Anlage und die Erneuerung der Steganlage. Letzteres ist bereits zur nächsten Saison geplant. Voraussetzung für die Förderung sei, dass die Freizeitanlagen ganzjährig nutzbar sind. Für diesen Projektabschnitt ist die Stadt Vorhabenträger.

Im zweiten Schritt soll über einen gewerblichen Dritten die Erweiterung des Areals mit Ferienhäusern, Caravan-Stellplätzen und Gastronomie erfolgen. Ein Investor stehe bereit, dessen Name noch nicht öffentlich genannt wird. Für diese Feriensiedlung soll, wie schon im ursprünglichen Konzept, der nördliche Teil hinter dem Strandbad im angrenzenden Kiefernwald erschlossen werden. Der Schäferberg, der ursprünglich für den neuen Campingplatz genutzt werden sollte, fällt in den neuen Plänen ganz heraus. Auch der neue Campingplatz ist noch entfernte Zukunftsmusik.