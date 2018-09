50 Baugrundstücke an der Fließstraße

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Nach Jahren der Stagnation geht es mit der Bauleitplanung für ein neues Wohngebiet an der Fließstraße weiter. Flächeneigentümer sind der Wasserverband Strausberg–Erkner und die Stadt Strausberg.

Die Verdichtung innerstädtischer Wohnbaugebiete setzt sich an der Fließstraße fort. Die südlich von der Elisabethstraße abzweigende Anliegerstraße war früher die Hauptzufahrt zum Wasserwerk und Sitz des Wasserverbandes Strausberg–Erkner. Ihm gehören auch rund 80 Prozent der zu beplanenden Fläche. Die restlichen 20 Prozent gehören der Stadt, und entsprechend teilen sich beide Körperschaften auch die Planungskosten auf.

Seit dem Aufstellungsbeschluss der Stadtverordneten für den Bebauungsplan sind zehn Jahre vergangen. 2017 wurde er aufgrund geänderter rechtlicher Rahmenbedingungen und der Erweiterung des Geltungsbereichs wiederholt. Seitdem werde konsequent an der Weiterführung des Verfahrens gearbeitet, informierte der Fachbereich Technische Dienste im jüngsten Hauptausschuss. Allerdings habe es unterschiedliche Auffassungen gegeben, die das Verfahren stocken ließen: Zum einen bestand die Stadt auf die Anlage eines Kinderspielplatzes. Dem hat der Wasserverband in der jüngsten Abstimmungsrunde zugestimmt.

Vorsteher André Bähler sagte dazu: „Bei der Erschließung wird an der vorgesehenen Stelle der Spielplatz gebaut und anschließend von der Stadt übernommen.“ Die andere Differenz betraf fünf Flurstücke, die auf der westlichen Seite der Fließstraße zwischen Einmündung Krumme Straße und der alten Zufahrt zum Wasserverband liegen. Die sollten nach dem Willen der Stadt von einer Bebauung freigehalten werden. „Der Erhalt des Naturraums am Igelpfuhl trägt zur identitätsstiftenden Wirkung des Ortes bei und wirkt sich positiv auf das gesamte Stadtbild aus“, heißt es in der Information an die Stadtverordneten. Auch seien die Flächen ungünstig geschnitten und eigneten sich wegen der nahen Lage zum Igelpfuhl ohnehin nur bedingt zum Bebauen.

Das sieht der technische Vorstand André Bähler ganz anders: „Dort planen wir, aus dem fünf Flurstücken drei besonders schön gelegene und große Baugrundstücke zu entwickeln.“ Der Verband habe eine Biotopkartierung beauftragt, die keinen nennenswerten Schutzbedarf des Areals als Biotop ergeben habe. Damit stehe einer Bebauung nichts im Wege. So können unterm Strich um die 50 Eigenheime an der Fließstraße neu gebaut werden, wenn der Bebauungsplan alle Hürden der Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Genehmigungen nimmt. Bis auf die nahe dem Igelpfuhl sind alle Baugrundstücke auf der östlichen Seite der Fließstraße bis hin zum ehemaligen Bahndamm und künftigen Rad- und Wanderweg gelegen. Nach dem Willen des Wasserverbandes sollen sie eine Mindestgröße von 600 Quadratmetern haben, also etwas großzügiger sein als die im Hegermühlengrund.

André Bähler ließ offen, ob der Wasserverband das Areal selbst erschließt oder es an einen Erschließungsträger übergibt.