Kaufen, verkaufen, halten

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Kaufen die Mädels Douglas-Aktien? Oder setzen die Nachwuchsbörsianer auf Apple? Eine Option wären auch Wertpapiere von Carnival Corp. Das Kreuzfahrtgeschäft boomt schließlich. Weitere Zuwächse werden erwartet. Fritzi Schulze, Tashina Franz, Johanna Pohl und Finja Sievers vom Gymnasium Finow wissen noch nicht genau, wo und wie sie ihr Startkapital anlegen. Die intensive Phase der Beschäftigung mit Kursen und Märkten beginne jetzt erst, so die Zehntklässlerinnen, die von ihrem Mathe-/Physiklehrer Roland Fausten ermutigt wurden, bei der 36. Auflage der Sparkassen von „Planspiel Börse“ mitzumachen.

Einen Ratschlag hatte Wertpapierexperte und Spielleiter Peter Keil vom Barnimer Geldinstitut bei der Eröffnung der Runde diese Woche aber schon mal parat: „Gier frisst Hirn.“ Soll heißen, zunächst mit der Materie befassen, dann entscheiden – und trotz allen Nervenkitzels „sinnig arbeiten“. Einige Regeln helfen dabei. Etwa die, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Drei Umsätze, drei Order, seien erforderlich. Und: Pro Wertpapier sind – von den fiktiven 50 000 Euro Startkapital – maximal 20 000 Euro handelbar.

Bei den Entscheidungen Kaufen, Verkaufen und Halten gelte es aber nicht nur die Kurse an sich im Blick zu haben, sondern auch die politische Entwicklung, gab Sparkassenvorstand Uwe Riediger den Jungbörsianern mit auf den Weg. In die Spielzeit fielen etwa die Wahlen in den USA zum Repräsentantenhaus sowie zu Teilen des Senats. Das Ergebnis dieser sogenannten Zwischenwahlen werde mit Sicherheit Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben, ebenso wie die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Europa. Also nicht nur Kurs- und Firmen-infos via App abrufen, sondern „auch Nachrichten schauen“, so Riedigers Tipp.

Das Planspiel Börse biete die Chance, spielerisch Wirtschaftskenntnisse zu erlangen und die Jugendlichen für das Wertpapiergeschäft zu sensibilisieren. Auch wenn es hierzulande noch eine eher untergeordnete Rolle spielt, es sei „wichtiger Bestandteil des internationalen Finanzmarktes“. Und in Zeiten einer anhaltenden Niedrigzinspolitik eine Option der Anlage. „Etwa zur Altersvorsorge“, wie Roland Fausten findet. Er begleitet bereits seit 20 Jahren Schüler seines Gymnasiums.

Bislang haben sich 34 Teams von acht Schulen aus dem Barnim für das Börsenlernspiel 2018 angemeldet. Am 26. September geht es los. Und am 12. Dezember wird abgerechnet. Wessen Depot weist den höchsten Bestand aus? Wer hat die höchsten Gewinne eingefahren? Die Finowerinnen sind sich schon mal sicher: „Wir können nicht verlieren, nur gewinnen.“

Weitere Anmeldungen: www.planspiel-boerse.de