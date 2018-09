Die erste Platte in der Altstadt

Steffen Tuchscherer

Angermünde Dringender Bedarf an Wohnraum war in der DDR ein generelles Problem und auch in Angermünde suchte man nach Lösungen. Anfang der sechziger Jahre entstanden die ersten Neubauten außerhalb der Altstadt in der Prenzlauer Straße, Puschkinallee und der Rudolf-Breitscheid-Straße. Aber auch für die dringend sanierungsbedürftige Altbausubstanz der Innenstadt wurden Alternativen entwickelt. Da weder die finanziellen Mittel noch die Baukapazitäten für die Renovierung der Fachwerkbauten vorhanden waren, sah man als Ausweg nur Abriss und Neubau.

Als „Baustelle 162 Wohnungseinheiten“ plante die Stadt Plattenneubauten im unteren Teil der Berliner Straße, weiterführend durch die Fischerstraße bis zur Ecke Hoher Steinweg. Die alten Gebäude sollten durch moderne dreigeschossige Plattenbauten vom Typ Parchim ersetzt werden. Die Wohnungseinheiten besaßen zum Teil Balkone und hatten damals noch Ofenheizung. 1975 startete die erste Planungsphase mit dem Abriss der Berliner Straße 21 und 22 unterhalb der Kirchgasse. Hier befand sich ein Konsum-Lebensmittelgeschäft, das in die Berliner Straße 48 umziehen musste. Ein Jahr später verrichtete die Abrissbirne ihre Arbeit an den Gebäuden Berliner Straße 23/24. Hier befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Mineralwasser- und Likörfabrik Siewert. Ebenfalls 1976 mussten die Häuser Berliner 25 und 26 weichen. Beide Grundstücke besaßen im Mittelalter die Braugerechtigkeit. Noch 1976 wurde der erste Neubau durch den ZBO Landbau Passow fertiggestellt. Die neue „Platte“ beinhaltete 18 Wohnungseinheiten. Das nächste alte Haus Nr. 27, das abgerissen wurde, besaß eine lange Tradition als Bäckerei. 1875 belegen die Bauakten des Stadtarchivs Angermünder einen Bäckermeister Paul als Eigentümer. Letzter Bäcker seit den dreißiger Jahren war Ernst Metscher.

1978 war die erste Phase mit dem Neubau insgesamt 30 Wohnungen abgeschlossen und die „Platte“ wuchs weiter in die Fischerstraße hinein. Als erstes wurde hier das Haus Fischerstraße 1 abgerissen. Dort lebte einst Mutter Samain, die den berühmten Berliner Maler Heinrich Zille während seiner Reservistenzeit beherbergte. Mit den Gebäuden verschwand auch die alte Probstgasse, die von der Fischerstraße direkt zur Marienkirche führte. Bei den Bauarbeiten fand man dort auch die Reste einer bronzezeitlichen Siedlung, die jetzt unter dem Neubau begraben ist.

Insgesamt wurden 162 neue und dringend benötigte Wohnungen gebaut. Glücklicherweise blieb es bei diesen Platten-Neubauten in der Altstadt. Denn laut einer Planungsstudie von 1975 sollte eigentlich die komplette Innenstadt durch Plattenbauten ersetzt werden.