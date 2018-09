Melchow tritt Bernauer Erklärung bei

fos

Melchow Die Gemeinde Melchow tritt der Bernauer beziehungsweise Brandenburger Erklärung gegen den forcierten Ausbau von Windindustrieanlagen bei. Dies hat die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen.

Hintergrund sind die Pläne, im Windeignungsgebiet Grüntal/Sydower Fließ elf Windkraftanlagen aufzustellen. Die sogenannte Visualisierung dieser Anlagen wurde vom Investor in der vorigen Sitzung der Gemeindevertretung vorgestellt. Zwar werden diese Anlagen in Schönholz weniger stark zu sehen sein als noch bei der Planung vor zwei Jahren, aber die weitere künftige Entwicklung bleibe noch unklar, hielt Bürgermeister Ronald Kühn fest. Daher habe er vorgeschlagen, der Bernauer Erklärung beizutreten. Die Gemeinde stehe den Bemühungen, die CO2-Belastung zu verringern, positiv gegenüber, dies dürfe jedoch nicht zu einer Zunahme anderer Emissionen und damit zu negativen Auswirkungen für die betroffenen Einwohner führen. Die geplanten Anlagen würden in Schönholz zu sehen und zu hören sein.

In der Bernauer Erklärung wird die Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim aufgefordert, den im April beschlossenen Regionalplan zur Windkraftnutzung zu ändern. So sollen bei neuen Anlagen Wohnnutzungen eine generelle Schutzzone von 1500 Metern erhalten. Wälder sollen für die Aufstellung von Windrädern generell tabu sein. Außerdem sei dafür Sorge zu tragen, dass Gemeinden, in deren Bereich Windkraftanlagen betrieben werden, steuerlich berücksichtigt werden. In der Brandenburger Erklärung wird zudem ein größerer Abstand von Wohnungen gefordert, wenn bestehende Anlagen durch größere ersetzt werden. (fos)