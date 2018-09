Ex-Bürgermeister am Schweizerhaus

Arnold Ille

Seelow Die Frauen und Männer leiteten einst die Geschicke in den Dörfern des Altkreises Seelow. Vor 16 Jahren gab es das erste Treffen ehemaliger Bürgermeister des Altkreises Seelow. Viele Jahre initiierte der Leiter der Kommunalaufsicht des Landkreises, Ulrich Fischer, diese Runde. Auch nach seiner Pensionierung setzt der Seelower diese Tradition fort. Jedes Jahr findet der Treff in einer anderer Kommune statt. Ulrich Fischer hatte sich in diesem Jahr für das Schweizerhaus Seelow entschieden. Schließlich wolle man die Ortsentwicklungen Jahr für Jahr beobachten, und das könne man an so einem kulturell bedeutsamen Ort besonders gut, sagte er.

Seelows Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze ließ es sich nicht nehmen, die 22 Teilnehmer in der Kreisstadt zu begrüßen. Bürgermeister Jörg Schröder berichtete über die Entwicklung der Stadt. Er sprach auch über das größte Investitionsvorhaben der Stadt, das ehemalige Kaufhaus. Pünktlich zu Weihnachten soll alles fertig sein, berichtete er. Neben Geschäftsräumen und Büros in den ersten zwei Etagen werde es im Obergeschoss zwölf Wohnungen mit amerikanischer Küche geben. Schröder thematisierte auch das Bildungsangebot für insgesamt 1640 Schüler an den fünf Schulen in Seelow. Bei Kaffee und Kuchen hatten die ehemaligen Bürgermeister Gelegenheit, sich zur aktuellen Kommunalpolitik in ihren Heimatgemeinden auszutauschen. Schnell kam auch das Thema der Bildung der Verbandsgemeinde auf. Dazu hatten die Teilnehmer viele Fragen. Am 21. September steht eine Entscheidung zu einem Gesetzentwurf in Potsdam an. Es soll klare Regelungen für die weitere gemeindliche Entwicklung festlegen. Ein erster Entwurf war Ende 2017 gekippt worden.

Die Vorsitzende des Heimatvereins, Marion Krüger, lud dann in den Saal des Schweizerhauses ein. Während sich dort einige Teilnehmer Dokumentationen über das Areal anschauen konnten, bot draußen Uwe Trzewik eine Führung an. In beiden Fällen waren die Gäste begeistert. Tradition und Geschichte wären wichtig und würden hier bewahrt, hieß es.

Die Idee zu diesen Treffen stammt von Margot Franke. Die Amtsausschussvorsitzende von Lebus und Bürgermeisterin von Zeschdorf hatte 2003 das erste Treffen in Alt Zeschdorf organisiert. Damals waren es nicht mehr als 14 Teilnehmer, erinnerte sie sich. Mittlerweile befinden sich alle hier Anwesenden im Ruhestand. Dienstälteste war einmal mehr Marie Biering aus Neu Mahlisch. Noch heute ist sie ehrenamtlich aktiv.