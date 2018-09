Senioren fahren zur See

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Seit einem Jahr gibt es die Tagespflege der Diakonie am Strausberger Markt. Am Mittwochnachmittag wurde das Ereignis mit einem Tag der offenen Tür und einer individuellen Pflegeberatung für Besucher bei Kaffee und Kuchen gefeiert. Die Kolleginnen um Leiterin Antje Weiß bemühen sich, für die meist zehn Tagesgäste Höhepunkte zu organisieren. So denken sie gerne an den kürzlichen Schiffsausflug mit dem Elektro-Fahrgastschiff Annemarie zurück. „Unsere Ausfahrt wurde versüßt mit leckerem Essen und Getränken, die an Bord durch das Schiffspersonal liebevoll zubereitet und mit Informationen rund um den Straussee und seiner Geschichte untermalt wurden“, berichtet Schwester Antje. Viele Erinnerungen von früher wurden dabei geweckt, die Mitarbeiter staunten nicht schlecht und haben einiges gelernt. Begleitet wurde „Annemarie“ von Haubentauchern und einer Schwanenfamilie.

Die Tagespflege am Markt verfügt über zwölf Plätze. Zwischen acht und zehn sind meist besetzt. Nachfragen lohnt sich also. (js)

Tel. 03341 3059030