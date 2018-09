Experten ergründen die Baugeschichte

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die archäologischen Grabungen in der Wriezener Marienkirche sind in vollem Gange. Noch bis Oktober werden sie bauvorbereitend ausgeführt. Und fördern interessante Erkenntnisse über die bewegte Baugeschichte zu Tage.

Mehrstufig ist das Verfahren, um die Wriezener Kirche wieder nutzbar zu machen. Dazu gehören auch die archäologischen Grabungen. Bei den derzeit seit August und noch bis Oktober durch die Firma Archaeofakt durchgeführten archäologischen Voruntersuchungen werden die verschiedenen Bauphasen sichtbar. Auch Vorgängerbebauungen, führt Grabungsleiter Gregor Döhner aus.

Im heutigen Nordschiff und im nördlichen Chorseitenschiff sind er und seine drei Mitarbeiter derzeit beschäftigt. Die Funde zu sichern und zu dokumentieren, damit sie später in Wünsdorf beim Landesdenkmalamt archiviert werden können. Das alles geschieht bauvorbereitend, denn im kommenden Jahr soll es mit der Bauphase losgehen, wie Pfarrer Christian Moritz am Donnerstag vorausblickte. Zunächst wird es dabei um die Dachkonstruktion gehen. Danach folgen der Innenausbau, der Fußboden. Auch eine Heizung muss in den kommenden Jahren der Sanierung eingebaut werden, um das Gotteshaus wieder vielseitig nutzbar zu machen. Denn darum geht es allen Beteiligten. Die offizielle Eröffnung der Bauphase findet am 12. Oktober statt.

Bis dahin sind die Fachleute der Berliner Grabungsfirma noch zugange. Eine genaue Datierung der Funde sei derzeit noch schwierig. Klar ist aber, dass der Ursprungsbau Teil des heutigen Chores ist. Dann erfolgte der Anbau in Richtung Westen. „Das ist eine einmalige Chance, sich mit der Baugenese auseinandersetzen zu können“, wertet Gregor Döhner. Er und seine Mitarbeiter werden den Bau von Anfang an begleiten.

Im Grabungshorizont erkennbar sind Grüfte an den Holzresten von Särgen sowie gemauerte Grüfte, die in die Neuzeit datieren. Sie bleiben jedoch unangetastet, so Döhner. Des weiteren sind Keramik- und Glasfragmente aufgetaucht sowie weiteres Fundmaterial aus unterschiedlichen Zerstörungen – wie Feuern und natürlich dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings ist ein Großteil dessen bereits in den 1990er Jahren beräumt worden, so Gregor Döhner weiter. 1991 gründete sich für die Instandsetzung der Kirche der Förderverein Marienkirche Wriezen. Durch Mittel der Städtebauförderung konnten in den vergangenen Jahren der Turm und der vordere Chorraum instand gesetzt werden. Mithilfe regelmäßiger Benefizveranstaltungen sammelt der Verein weiter Geld für die Sanierung des ältesten Bauwerks der Stadt ein. Dessen Anfänge reichen fast 800 Jahre zurück. Der erste Bau war demnach eine Feldsteinkirche.

„Nachdem die Stadt sich vergrößerte, wich dieser Vorgängerbau einer dreischiffigen gotischen Hallenkirche. Das Gebäude erfuhr etliche Bauphasen. In den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 wurde die Kirche in Folge der Kämpfe um die Stadt total zerstört. Anfang 1950 begann die Instandsetzung des Südschiffes. Diese wurde für die Gemeinde ausgebaut und beinhaltet einen Kirchraum und mehrere Gemeinderäume, die miteinander verbunden werden können“, heißt es auf der Internetseite der Evangelischen Kirchengemeinde Wriezen.