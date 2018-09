Noch selten digital

Berlin (MOZ) Wenn jeder Arzt weiß, was ein anderer Mediziner an Arznei verordnet, welche Untersuchungen er ausgeführt hat, spart das Zeit, Geld und nützt der Gesundheit. Werden noch Messwerte zu Bewegung, Puls, Herzschlag, die viele mit einem schlauen Armband erheben, der elektronischen Patientenakte zugefügt, ergibt das eine Datenlage, die Behandlungsfehler vermeiden kann. Immerhin sterben laut Aktionsbündnis Patientenschutz 20 000 Deutsche pro Jahr wegen vermeidbarer Komplikationen. Kein Wunder, dass man zum Tag des Patientenschutzes Digitalisierung predigt. So schnell aber wird das mit der schönen neuen Digitalgesundheit nichts. Die eAkte ist ein jahrelanges Trauerspiel. Was bisher vorliegt, sind Insellösungen, wo sich die Akte einer Klinik nicht mit der App einer Krankenkasse versteht. Dazu kommen Datenschutzbedenken. So gibt es Angst vor Hackern, die illegal Einblick nehmen. Wobei gern vergessen wird: In vielen Praxen gehen heute Befunde per Fax raus, liegen offen herum, kommen durch einen Zahlendreher sonst wo an.

Sicherheit und unbedingtes Einverständnis der Patienten jedenfalls sind Grundvoraussetzung für Akzeptanz. Damit Digitalisierung tatsächlich viele Leben retten kann.