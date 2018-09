Ordentlich verkeilt

Berlin (MOZ) Nicht einmal drei Monate ist es her, dass sich die Große Koalition wegen des Unionsstreits um die Flüchtlingspolitik fast zerlegt hätte. Jetzt ist die nächste Krise da. Vordergründig ist es diesmal die SPD, die mit der Rückzugsforderung an Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen die Bündnisfrage in den Raum stellt. Ob die Sozialdemokraten aber tatsächlich bereit wären, die ungeliebte GroKo wegen des Geheimdienstchefs mit der Nickelbrille platzen zu lassen, darf bezweifelt werden.

Zwar würden die Kevin Kühnerts der SPD jubilieren, doch die Parteispitze zielt auf einen anderen Punkt, der noch wundgescheuert ist von ebenjenem Asylstreit im Sommer: das Verhältnis zwischen Kanzlerin Merkel und ihrem Innenminister Seehofer. Der CSU-Chef hatte sich hinter Maaßen gestellt, eine Entlassung würde nun auch seine Urteilskraft in Frage stellen. Die Kanzlerin wiederum muss sich entscheiden: für Seehofer oder für den Koalitionsfrieden. Sie wird nicht vergessen haben, dass Maaßen mit seinen umstrittenen Interviewäußerungen auch ihre Einschätzung der Vorgänge in Chemnitz öffentlich in Zweifel gezogen hatte. Dieser Koalitionsknoten aber lässt sich kaum noch entwirren – es sei denn, Maaßen tritt zurück. Freiwillig natürlich.