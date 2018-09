74 Kinder im Sprint auf dem Deich

Steffen Göttmann

Hohenwutzen (MOZ) 74 Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2015 sind am Donnerstagnachmittag auf dem Oderdeich bei Hohenwutzen um die Wette gelaufen. Sie folgten der Einladung von Frank Seemann, Vorsitzender des KSC Neutrebbin, zum ersten Wisent-Gedenklauf.

Dass Kinder in Hohenwutzen Läufe absolvieren und dafür Medaillen erhalten, kommt regelmäßig vor. Neu ist jedoch, dass dabei an den Wisent erin nert wird, der die Oder überquert hatte und am 13 September 2017 auf Anordnung des Ordnungsamtsleiters von Lebus erschossen wurde, weil er Leib und Leben von Menschen in Gefahr sah. „Wir haben fast zur gleichen Zeit unserem aktuellen Bison-Projekt den Namen gegeben“, sagte Seemann vor dem Start. Weil der Bison für Stärke steht, habe er diesen Namen gewählt. Weil ausgerechnet der erste europäische Verwandte des Bisons gleich getötet werde, sobald er deutschen Boden betritt, habe ihn erschüttert. „Deshalb bekam der Lauf dessen Namen“, sagte Seemann.

Der Lauf in Hohenwutzen sei bereits der neunte Ranglistenlauf im Rahmen des Bison-Animationsprojektes in diesem Jahr. Nächste Woche werde der ins Wasser gefallene Frühjahrslauf in Neutrebbin nachgeholt. Den Abschluss bildet der Hindernislauf in Altreetz.

Die Teilnehmer kommen im Wesentlichen aus Bad Freienwalde, Wriezen und dem Amt Barnim-Oderbruch. Insgesamt 1000 Kinder seien bei den Läufen im Jahresverlauf dabei, so der Vorsitzende des Neutrebbiner Sportvereins, der diese Projekte ausschließlich mit Fördergeldern finanziert. Weil die jedoch immer weniger werden, weiß er nicht, wie lange sie noch möglich sind,

Beim ersten Lauf der Jahrgänge 2014 und jünger schafft der erst drei Jahre alt Piet aus Bad Freienwalde den zweiten Platz. Vier Jungen waren am Start. „Wir waren außer einmal im Sommer bei jedem Lauf dabei“, sagte seine Mutter Sandy Rüsterer. Das Training zahle sich aus.

Bei den insgesamt 16 Läufen, acht für Jungen, acht für Mädchen in Hohenwutzen gibt es eigentlich keine Verlierer. Denn jedes Kind bekommt eine Medaille mit einem Wisent-Bild. Weil es sich bei dem Wisent-Lauf um eine Gedenkveranstaltung handelt, vergibt Seemann doppelte Punktzahl. Wer bei allen Läufen mitmacht und die beste Punktzahl erreicht hat, bekommt am Jahresende einen Pokal.

Mit Denis, Pascal und Cora-Sophie Janke aus Neuküstrinchen laufen drei Kinder einer Familie mit. Die Eltern und das kleinste Kindfeuern die Geschwister an. Eine Größe im Leichtathletik ist Luisa Lehmann (10) aus Altreetz, die auch mitläuft. Sie besucht die Sportschule von Motor Eberswalde und hat schon zwei Landesmeistertitel erreicht.