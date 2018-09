Panzer knacken die Glutnester in der Heide

Jörg Kühl

Lieberose Der Waldbrand in der Lieberoser Heide hat sich nach einigen Regenschauern im Laufe des Donnerstag abgeschwächt, ist aber noch nicht vollständig gelöscht. Die Brandschutzeinheit des Kreises Oder-Spree, die seit 6 Uhr im Einsatz war, konnte nach der abendlichen Lagebesprechung abgezogen werden.

Der Waldbrand wurde auch am Donnerstag von einem Großaufgebot von knapp 200 Feuerwehrleuten bekämpft. Sie erhielten Unterstützung von einem Spähpanzer Fuchs der Bundeswehr, der mit Militärtechnik verdeckte Glutnester ausfindig machte und einem Pionierpanzer „Dachs“. Die Besatzung dieses Geräts hatte die Aufgabe, eine fünf Meter breite und zwei Kilometer lange Schneise, die ähnlich einem Waldbrandschutzstreifen funktionieren soll, anzulegen. Gleichzeitig wurde dieser „Verteidigungsweg“ auf Munition abgesucht. Die neue Schneise ergänzt den bestehenden sechs Kilometer langen und 50 Meter breiten Waldbrandschutzstreifen. Am Donnerstag waren auch Helfer des Technischen Hilfswerkes und von Sanitätsdiensten vor Ort.

Das Feuer war am Montag ausgebrochen und hatte unter anderem einen Moorkörper erfasst. Wegen Munitionsbelastung ist das Löschen nur von der Luft aus per Helikopter möglich. Am Donnerstag waren ein Super-Puma der Bundespolizei und ein Bell UH 1D der Bundeswehr mit Löschwasser-Behältern im Einsatz. Die Feuerwehrleute am Boden kühlen und befeuchten die Ränder, sodass sich das Feuer flächenmäßig nicht weiter ausdehnt. Dies scheint seit Dienstag im große und ganzen gelungen zu sein. Insgesamt wurden etwa 200 Wald, Heide und Moorlandschaft verbrannt.

Betroffen ist die ehemalige Schießbahn auf der Fläche der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, westlich der B 168. Ortschaften und Menschen waren bisher laut dem Einsatzleiter Roland Judis, Kreisbrandmeister von Dahme-Spreewald, zufolge aber nicht in Gefahr.