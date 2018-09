Edelsplit und Bitumen füllen Löcher und Risse

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Parkverbotsschilder, die in etlichen Straßen plötzlich standen, sorgten bei Anwohnern für Verwunderung – sie hatten einen guten Grund: Die Stadt ließ löchrige Asphaltdecken ausbessern. Mit einer speziellen Bitumenemulsion und Edelsplit wurden schadhafte Stellen in Friedenstraße, Petersdorfer,- Lessing-, Gersdorff-, Gellert-, Grün- und Dr.-Theodor-Neubauer-Straße versehen, teilte Rathaus-Mitarbeiterin Nadine Gebauer am Donnerstag mit.

Die Ehrenfried-Jopp- und die Trebuser Straße erhielten nach dieser Reparatur noch eine spezielle Oberflächenbehandlung, bei der ein Straßenreparaturzug die Fahrbahn mit Bitumen und Edelsplit versah. Dies soll die Haltbarkeit erhöhen. Die Arbeiten sind fast abgeschlossen. In einzelnen Straßen muss der Split noch abgefegt werden. Wie teuer das Reparatur-Paket ist, lasse sich noch nicht sagen, da noch die Schlussrechnung fehle.

Zudem ließ die Verwaltung in etlichen Straßen die Bankette erneuern. Die Randstreifen, die an die Fahrbahn grenzen, und Regenwasser ableiten sollen, wurden in Leistikow-, Ferdinand-Bauer-, Schelling- und Daheimstraße sowie in Kastanien- und Rauener Kirchweg bearbeitet. Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits 3101 Meter Bankett von 80 bis 120 Zentimetern Breite erneuert. Kosten: 25 000 Euro.

Doch nicht nur in befestigten Straßen rückten Baufahrzeuge an. Einige Sandpisten erhielten ein neues Planum. Das heißt, dass Ebenheit, Neigung und Profil verbessert wurden. Konkret bedeutet das, dass Baumaschinen die Oberfläche zunächst glätteten und dann mit einer Schottertragschicht aus Naturstein anreicherten, um die Tragfähigkeit zu verbessern, erklärt Nadine Gebauer.

Nachtigallweg, südliche Werner-Seelenbinder-Straße, Mandel-, Kirch- und Albert-Genz-Straße standen in diesem Jahr auf der Liste der beauftragten Baufirma. Insgesamt wurde so die Befahrbarkeit von 1350 Metern Straße verbessert. Die Schlussrechnung, sagt Nadine Gebauer, liegt auch dafür noch nicht vor.