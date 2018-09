Gosen-Neu Zittau will sich ein Wappen geben

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Die Gemeinde Gosen-Neu Zittau führt ein Wappen ein, und zwar das, das der Gosener Grafiker Christoph Geyer schon vor längerem entworfen hat. Das hat die Gemeindevertretung mit 11 Ja-Stimmen, zwei Nein und zwei Enthaltungen beschlossen.

Der Entwurf geht jetzt an einen Heraldiker, der das Wappen zunächst auf seine Zulässigkeit prüft, danach an das Innenministerium. Das Genehmigungsverfahren könne bis zu einem Jahr dauern, so Bürgermeister Thomas Schwedowski.

Er betonte, dass er den Entwurf bereits in mehreren Vereinen – in der Beschlussvorlage werden die beiden Heimatvereine, Fördervereine, Seniorenclub und Fußballverein genannt – vorgestellt hatte und der Entwurf überall auf Wohlwollen gestoßen sei.

Mit Nein stimmten der Vorsitzende der Fraktion Bürgernah, Günter Sierakowski, und sein Mitstreiter Roland Dahlke. Sierakowski hat nach eigener Aussage gegen den Entwurf nichts einzuwenden. Ihn störe aber das Verfahren. Seiner Ansicht nach hätte der Entwurf erst auf Genehmigungsfähigkeit geprüft werden müssen, bevor die Gemeindevertretung gleich seine Einführung beschließt. Außerdem seien Anwendung und Nutzung nirgends besprochen worden, zum Beispiel auf Briefbögen. Und der Beschluss sei nicht als haushaltswirksam deklariert worden, kritisierte Sierakowski.

Sehr erfreut über den Beschluss zeigte sich Christoph Geyer. „Schön, dass es endlich voran geht“, kommentierte er. Laut Beschlussvorlage besteht die Absicht, ein Wappen zu führen, seit 2003.