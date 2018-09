Neuer Aufzug ist leistungsstärker

MOZ

Eisenhüttenstadt Das städtische Krankenhaus investiert in Baumaßnahmen, die teilweise schon im vergangenen Jahr begonnen wurden und im kommenden Jahr fortgesetzt werden, rund drei Millionen Euro. Darüber hatte Till Frohne, Geschäftsführer der Städtischen Krankenhaus GmbH in der Mai-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung gesprochen.

Derweil werden die einzelnen Maßnahmen sukzessive umgesetzt. „Das Baugeschehen wird im Krankenhaus fortgeführt. So wird ab dem 17. September der linke große Fahrstuhl im Eingangsbereich des Hauptfoyers durch einen neuen, leistungsstarken und modernen Aufzug ersetzt“, teilte Till Frohne mit. „Diese Maßnahme dauert voraussichtlich bis zum 2. November 2018 an“, heißt es in einer Pressemitteilung. Patienten, Besucher und Mitarbeiter können in der Bauzeit auf den rechten Fahrstuhl ausweichen beziehungsweise die Aufzüge im Blinddarm SÜD neben der Notaufnahme nutzen. „Ein neuer Fahrstuhl ist wirklich notwendig. Der jetzige stammt sozusagen noch aus DDR-Zeiten. Es wurde lediglich mal eine neue Kabine hineingesetzt“, erklärte Till Frohne am Donnerstag. Der alte Aufzug hatte in der Vergangenheit bereits oft seinen Dienst aufgegeben.

Zur Verbesserung der Arbeits- und Behandlungsbedingungen gibt es ein weiteres Projekt, kündigte Frohne an: die Anbringung von Außenverschattungen im Ärztehaus 1 Neuzeller Landweg. „Der Bedarf besteht sowohl bei den Patienten als auch beim Personal unserer Praxen des MVZ schon seit einiger Zeit und nicht erst seit diesem Jahrhundertsommer“, erklärt der Geschäftsführer Till Frohne. „Wir sind froh, nun alle behördlichen Genehmigungen erhalten zu haben, um die Maßnahme beginnen zu können.“

Parallel laufen noch die Sanierungen der Tiefkeller, die sich im Bereich des Haupteingangs des Krankenhauses befinden. Dieser ist dadurch weiterhin gesperrt. Die Bauarbeiten hatten sich etwas verzögert, da Baustoffe gefunden wurden, die auf den Sondermüll müssen. Patienten und Besucher können aber links vom Haupteingang in das Hauptgebäude kommen. Der Weg ist mit Aufdrucken kenntlich gemacht worden. Die Treppe und der Eingangsbereich müssen nach Denkmalrichtlinien wieder hergestellt werden.