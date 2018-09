HSG-Handballerinnen starten mit Heimspiel

Wilfried Hohmann

Müllrose Am Sonnabend starten die Frauen der HSG Schlaubetal-Odervorland um 16 Uhr in der heimischen Schlaubetal-Halle in die neue Punktspielsaison der Verbandsliga Süd. Hier kommt es gleich zum Derby gegen die Frauen des SSV Friedland.

Während die Friedländer Frauen bereits vor einer Woche gegen den SV Chemie Guben beim 13:28 ihren Saisonstart vollzogen, ist es für das Trainerduo Ute Wagner/Matthias Gliese das Auftaktspiel. Grund dafür ist die Abmeldung der Mannschaft des HC Spreewald vom Spielbetrieb in der Verbandsliga Süd.

Wie von Trainer Matthias Gliese zu erfahren war, wird die Mannschaft mit nahezu demselben Kader wie in der vergangenen Saison an den Start gehen. In der Saisonvorbereitung haben die HSG-Frauen hart an sich gearbeitet und streben in diesem Spieljahr einen gesicherten Mittelfeldplatz an. In der Vorsaison belegte die HSG mit 12:20-Punkten Rang 7 der Tabelle. Den 7. Platz konnte sie sich erst im letzten Saisonspiel sichern, wo man gegen Friedland denkbar knapp mit 24:23 gewonnen hatte.

Insofern könnte es auch diesmal wieder zu einem spannenden Duell mit dem SSV Rot-Weiß kommen. Zumal auch deshalb, weil man in der letzten Saison beim Auswärtsspiel in Beeskow mit 13:33 arg unter die Räder kam. Und auch beim umkämpften Heimsieg der HSG lagen die Friedländerinnen in der 57. Minute noch mit 23:22 vorn, ehe die Müllroserinnen durch zwei Treffer von Luisa Lehmann und Lea Panzer den knappen Heimsieg sichern konnten.

Von daher kann man sicher davon ausgehen, dass es auch diesmal zu einem engen und hart umkämpften Spiel kommen wird, bei dem ein Favorit keinesfalls auszumachen ist. Gespannt sein darf man auch darauf, wie sich die besten Torschützinnen beider Teams in Szene setzen können. Denn auf Seiten der HSG rangierte Luisa Lehmann mit 109 Treffern auf Platz 3 und Vanessa Schreiber vom SSV mit 108 Treffern knapp dahinter auf Platz 5 der Torschützenliste der Verbandsliga Süd.