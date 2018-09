Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Die Punktspiel-Saison wird mit dem 3. Spieltag fortgesetzt. Vom Trio aus der Eisenhüttenstädter Region haben Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und Landesklasse-Vertreter Müllroser SV Heimvorteil.

Vor einer Auswärtsaufgabe steht der FC Eisenhüttenstadt. Er tritt am Sonnabend bei TuS Sachsenhausen an. Zwar haben die Gäste bereits vier Zähler und die Gastgeber nur einen geholt,. doch FCF-Trainer Andreas Schmidt spricht von einer anspruchsvollen Aufgabe. „Die Sachsenhausener hatten starke Gegner. Wenn wir einen Punkt entführen können, würde ich das so nehmen. Ich rechne mit einem spielstarken, kampfbetonten und sehr heimstarken Gegner. Wir haben versucht, im Training die Spieler darauf einzustellen.“ Im Training – das war zuletzt überwiegend der sportliche Leiter Harry Rath, da Andreas Schmidt unter der Woche zu einem Lehrgang weilt. Verzichten muss Schmidt in der Hinrunde auf Stürmer Danny Grünberg, der am Montag in gut einer Woche am Kreuzband operiert wird. Etwa sechs Wochen fällt Mittelfeldspieler Sven Naumann wegen eines Innenbandanrisses. Schmidt: „Wir haben einen breiten Kader. Nach den Trainingseindrücken von Harry Rath und dem Abschlusstraining werden wir die Besetzung festlegen.“

Mit dem FSV Union Fürstenwalde II kommt ein für Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt sehr unangenehmer Gegner. Laut Dynamo-Trainer Dirk Liedtke konnte Fürstenwaldes Spielertrainer Christian Mlynarczyk immer wieder auf Spieler der 1. Mannschaft zurückgreifen, vor allem Jason Rupp und Benjamin Pratsler setzten einige Akzente. Bei den Eisenhüttenstädtern hingegen fehlen mit Tom Nolten, Dietrich Lichtner, Toni Seelig, Kevin Frühauf (alle Knieprobleme), Christian Wulff (Oberschenkel) und Benjamin Bartz (Sprunggelenk) wichtige Spieler. „Auch wenn wir zuletzt zweimal als Verlierer vom Platz gegangen sind, haben wir keinen schlechten Fußball gespielt. Fürstenwalde hat sehr schnelle Spieler auf den Außenbahnen und einen sehr jungen dynamischen Sturm. Darauf werden wir uns vorbereiten“, so Trainer Dirk Liedtke.

Nach den beiden Auftaktsiegen wollen die Spieler des Müllroser SV laut Trainer Dirk Herrgoß im Heimspiel gegen den Storkower SC den nächsten Dreier nachlegen. Da anschließend mit MTV Wünsdorf ein weiterer machbarer Gegner ansteht, rechnen sich die Schlaubetaler hinsichtlich Tabellenführung einiges aus. Allerdings muss Herrgoß erneut auf ein Mini-Aufgebot zurückgreifen, lediglich zwölf, 13 Spieler aus dem Landesklasse-Kader stehen zur Verfügung. „Von der Qualität her sind wir gut besetzt. Vielleicht kümmert sich im Winter der sportliche Leiter Ronny Schulze um ein, zwei Zugänge.“ Der MSV-Trainer warnt vor dem Storkower SC. Während der MSV beim VfB Steinhöfel im Pokal ausschied, hatten die Storkower dort gewonnen.