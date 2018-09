Jeder Zentimeter Wasser unterm Boot zählt

Michael Schneider

Frankfurt (Oder) Der Wasserpegel der Oder ist für die Ruderer erschreckend niedrig – so niedrig, dass das Training der Jüngsten für die Landesmeisterschaften in 14 Tagen nach Beeskow verlegt wurde. Für die Durchführung der Ruderregatta des FRC von 1882 sind die Rahmenbedingungen schwierig geworden. Trotz allem wird am Sonnabend um 14 Uhr der erste Start zur 33. Langstreckenregatta über 8,8 bzw. 15,8 km erfolgen. An der Friedensglocke geht im Zwei-Minutentakt ein Vierer auf den Rundkurs.

Die Boote werden direkt am Auslauf des Oderarms vorbereitet und zu Wasser gelassen. Bei einem Spaziergang entlang der Promenade kann man die Boote bis zur ersten Wende auf Höhe des blauen Krans begleiten. Nach der Wende geht es stromauf, um dann von der Autobahnbrücke (Frauen, Mix) bzw. kurz vor der Steilen Wand (Männer) stromab das Ziel – die Friedensglocke – anzusteuern. 30 Mannschaften haben ihren Start zugesagt – Berliner, Pirnaer, Stralsunder und sieben Frankfurter Mannschaften werden um die Pokale kämpfen.

Frankfurt ist die einzige Regatta in Deutschland, bei der die Aktiven nach dem Zieleinlauf mit einem Getränk der lokalen Brauerei versorgt werden – zum 13. Mal. Der erste Zieleinlauf erfolgt etwas 15:10 Uhr. (msch)