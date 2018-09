Hertha II zu stark für FSV Union

Roland Hanke

Berlin/Fürstenwalde (MOZ, Martin Ramos) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde sind ohne Zählbares vom Mittwoch-Spieltag der Regionalliga Nordost aus Berlin zurückgekehrt. Sie unterlagen bei Hertha BSC II mit 0:2 (0:0) und warten weiter auf den ersten Punktspielsieg.

Geht es nach dem Willen von Union-Trainer André Meyer, soll der erste Dreier nun am Sonnabend zum Ende der englischen Woche im Heimspiel gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf kommen. „Gegen die Zweite von Hertha war das nicht möglich. Das war die bisher beste Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison gespielt haben. Sie hat uns dominiert“, sagt Meyer.

In der ersten Halbzeit deutete das Spiel auf ein Unentschieden hin. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Fürstenwalde hatte nur durch Nils Stettin, der über das Tor schoss (2.), die einzige Möglichkeit. Besser machten es die Herthaner: Florian Baak köpfte nach einer Ecke über den Querbalken (6.), den Schuss von Florian Krebs blockte Filip Krstic noch ab (38.) und einen Freistoß von Krebs über die Mauer parierte Torwart Paul Büchel noch mit den Fäusten (41.).

In der zweiten Halbzeit deutete sich der Rückstand für den FSV Union schon frühzeitig an. Drei Ecken nacheinander konnten die Gäste in höchster Not noch klären, doch wieder nach einem Eckball war es Baak, der aus dem Gewühl heraus die Führung für die Blau-Weißen erzielte (53.). Nur zwei Minuten später dribbelte sich Nils Blumberg an drei Fürstenwaldern vorbei und konnte entspannt in die lange Ecke zum 2:0 zielen (55.).

Da half auch vorher der gute Schuss von Cihan Kahraman nichts, dessen Ball Hertha-Keeper Jonathan Klinsmann noch aus der Ecke fischte (51.). Doch nach dem Doppelschlag fiel den Unionern wenig ein. Zu oft wurde sich im Gegner festgedribbelt, Flankenbälle waren zu ungenau und Torchancen waren nur wenig zu verzeichnen. Mit einer der Besten vergab Andor Bolyki, der es mit einem Heber anstatt einem Strahl aufs Tor versuchte (72.).

Auch der eingewechselte Mike Brömer konnte Klinsmann vom 16-Meter-Raum nicht überwinden (76.). Die Union-Abwehr hatte ganz schön zu kämpfen, nicht noch mehr Gegentore zu kassieren, doch Hertha blieb im Abschluss auch zu harmlos, wie Muhammed Kiprit, der wieder ganz leicht zwei Mann umdribbelte, aber Büchel nicht ausspielen konnte (89.).

„Das war eine verdiente Niederlage für uns, bei der wir unsere Grenzen erstmals richtig aufgezeigt bekamen“, erklärt Union-Coach Meyer. „Wir haben nach wie vor eine Abschluss-Schwäche, an deren Beseitigung wir im Training weiter arbeiten müssen.“

Hertha-II-Trainer Ante Covic: sprach von einer erwartet schweren Partie, „weil die Fürstenwalder Mannschaft auch richtig gut Fußball spielen kann. Ich bin froh und glücklich über den Sieg und mehr erfreut mich, dass wir aus den letzten vier Spielen nur zwei Gegentore bekommen haben. Dass ist für eine U 23 eine brutale Zahl. Es ist schön, dass die Jungs an sich glauben.“

Für den FSV Union waren vor der Sonnabend-Partie noch zwei Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag angesetzt. „Wir haben eine harte Wochen hinter uns, wollen uns aber gegen Neugersdorf gut präsentieren. Das wird ein Gradmesser“, sagte André Meyer.

Hertha BSC II: Jonathan Klinsmann – Maurice Kovic, Florian Baak, Panzu De Angelo Ernesto (65. Maurice Klehr), Tony Fuchs – Florian Krebs, Julius Kade – Nils Blumberg (72. Nikos Zografakis), Florian Egerer, Irwin Pfeiffer (61. Sinan Kurt) – Muhammed Kiprit

FSV Union Fürstenwalde: Paul Büchel – Niklas Thiel, Burim Halili (57. Benjamin Pratsler), Filip Krstic, Ben Meyer – Alexander Wuthe, Franz Hausdorf – Andor Bolyki (76. Mert Sait), Cihan Kahraman, Felix Behling (63. Mike Brömer) – Nils Stettin

Tore: 1:0 Florian Baak (53.), 2:0 Nils Blumberg (55.) – Schiedsrichter: Chris Rauschenberg (Eisenach) – Zuschauer: 428