Derbys und Spitzenspiele locken im Landes-Fußball

Roland Hanke

Schöneiche/Beeskow (MOZ) Nach dem vergangenen Pokal-Wochenende geht es für die Fußball-Mannschaften der Region auf der Landesebene wieder um Punkte in der Meisterschaft. Und da haben die Fans wieder einmal die Qual der Wahl, denn es stehen am Sonnabend etliche Derbys, einige davon nach der Tabellenlage sogar Spitzenspiele, auf dem Programm.

So in der Landesliga Süd, wenn Germania Schöneiche ab 14 Uhr, den FV Erkner in der Autoservice-Müller-Arena an der Babickstraße empfängt. Die Gastgeber sind mit einem Remis und einem Sieg als Vierter zwei Plätze hinter den Erkneraner, die bisher zweimal gewannen, angesiedelt. Das sieht nach Spitzenspiel aus.

„Wenn das am Ende der Spielzeit so wäre, könnte ich damit leben. Doch die Saison ist noch jung und die Tabelle hat noch wenig Aussagekraft“, sagt René Kanow, der zusammen mit Ronny Huppert Trainer der Germania ist. „Auf jeden Fall dürfte das Nachbarschafts-Duell ein Spiel auf Augenhöhe werden. Und der Derby-Charakter ist ja auch etwas Besonderes.“

Das sieht FVE-Chefcoach Heiko Schickgram, der mit seinem Team vorige Saison in Schöneiche ebenfalls am 3. Spieltag 1:3 verloren und daheim im Rückspiel 1:0 gegen Germania gewonnen hatte, ähnlich: „Beide Mannschaften sind gut gestartet. Ich hoffe, dass meine Spieler mental fürs Derby bereit sind, denn das ist anders als ein normales Spiel. Wir wollen jedenfalls oben dran bleiben.“

Gleiches hat sich der Fünfte FSV Union Fürstenwalde II beim beim siebtplatzierten Ostbrandenburg-Rivalen FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, ab 15 Uhr, vorgenommen. „Wir haben in der vorigen Saison beide Spiele gewonnen. Daran wollen wir auch diesmal anknüpfen“, sagt Christian Mlynrczyk. Der Spieler-Trainer des FSV Union II hat bis auf Joao Marcos Dangla Cortez (Fußverletzung) alle Mann an Bord.

Als erstes Team muss am Sonnabend Blau-Weiß Briesen im Heimspiel gegen Frankonia Wernsdorf (15./0 Punkte) ran. „Unsere Gäste hatten uns um die Anstoßzeit 13 Uhr gebeten und wird sind dem nachgekommen“, erklärt Briesens Trainer Ronny Pesch. „Ich bin schon gespannt auf das Spiel, denn der Tabellenplatz entspricht nicht der Qualität der Wernsdorfer. Wir müssen alles aufbieten.“

Letzteres will auch der FSV Preußen Bad Saarow (5.) in der Landesklasse Ost ab 15 Uhr beim Spitzenreiter Preußen Beeskow. „Ich denke, das wird ein interessante Angelegenheit. Meist haben wir in Beeskow gewonnen und daheim verloren. Vorige Saison spielten wir dort remis“, sagt Saarows Coach Oliver Maaß, der aus einem vollen Spielerkader schöpfen kann.

Letzteres trifft auch auf Gastgeber Beeskow zu. „Ich muss sogar einige Spiele in die Zweite geben, die das Kreisliga-Vorspiel gegen Spitzenreiter Saarow II bestreitet“, erklärt Trainer Robert Fröhlich. „Die Jungs sind heiß, die Spitzenposition zu verteidigen. Wenn wir alles abrufen, können wir Bäume ausreißen – und wir wollen auch gegen die Saarower gewinnen.“

Das hat sich auch der SV Woltersdorf im Auswärtsspiel gegen Eintracht Peitz (14.) vorgenommen. „Wir sind hoch motiviert“, sagt SVW-Trainer Dieter Müller. Sein Team ist mit zwei Siegen noch ungeschlagen, bekam aber drei Punkte abgezogen, weil der SVW in der vorigen Saison zu wenig Schiedsrichter stellte. „Wir wollen uns den dritten Platz zurückholen.“

Optimistisch fährt auch der Storkower SC zum Derby beim Müllroser SV (3.). „Es gilt, an die guten Leistungen mit den Siegen in Punkt- und Pokalspiel anzuknüpfen“, sagt SSC-Coach Jochen Meyer.