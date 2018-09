Neues Dream-Team räumt ab

Britta Gallrein

Paderborn (MOZ) Für Isabell Krug geht es sportlich weiter bergauf, zuletzt mit einem Sieg bei der Spooks Amateur Trophy. Die 15-jährige Gymnasiastin vom RV Elisenau, die erst seit drei Jahren reitet, hat eine erstaunliche Karriere hingelegt. Im vorigen Jahr wurde sie mit ihrem Wallach „Get up and fly“, genannt Günni, Landesmeisterin im Springen bei den Children. Seit Mai hat sie nun Laverik unter dem Sattel. Mit dem neunjährigen Wallach hat die Blondine gut zusammengefunden, die ersten Erfolge stellten sich schnell ein. So war sie die erfolgreichste Teilnehmerin beim Ludger-Beerbaum-Cup, bei dem sie ein M*-Springen gewinnen konnte und anschließend auch im L-Springen die goldene Schleife ergatterte.

Jetzt setzte die sympathische Blondine noch eins drauf. Bei der Spooks Amateur Trophy in Paderborn siegte sie mit Laverik im L-Springen und konnte so wichtige Punkte in der Trophy sammeln.

Auch Vereinskollegin Kimberly Gibson war in Paderborn erfolgreich, konnte mit Diarados Röschen den zweiten Platz in der Large Tour belegen. Auf fünf internationalen Turnieren können die Teilnehmer Punkte für die Spooks Trophy sammeln. Im Januar beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Hamburg war Kimberley Gibson bereits dabei. Sie liegt jetzt in der Gesamtwertung auf Platz zwei der Large Tour, bei der es über Hindernisse der schweren Klasse geht.

Nächste Stationen sind im November die Munich Indoors und „Partner Pferd“ in Leipzig im Januar 2019. Isabell kann dort einen Schritt nach vorne machen. Da sie mit Laverik nur in Paderborn gestartet ist, liegt sie im Gesamtranking der Small-Tour (L-Höhe) auf Platz 12.