Eberswalder holt Titel im Sand

Thomas Wegener

Berlin Der Eberswalder Thomas Wegener vom BSV Rot-Weiß Schönow holt gemeinsam mit seinem Partner Ivo Berndt aus Hannover den Deutschen Meistertitel im Beachvolleyball in der Altersklasse Ü 41.

Am vergangenen Wochenende fanden wieder die Deutschen Beachvolleymeisterschaften der Senioren in Berlin statt. In der AK II Ü 41 galten Thomas Wegener und Ivo Berndt nach dem Titelgewinn im letzten Jahr als Mitfavoriten, hatten aber deutlich mehr Konkurrenz, da nunmehr wieder jüngere Teams nachrutschten. Waren doch der dritte und der fünfte Platz aus 2017 (Ü 35) nunmehr auch in der Ü 41 spielberechtigt.

In den Gruppenspielen konnten die Teams Herden/Nosbers (TV Heiligenhausen) mit 2:0 und Helbig/ Schuhwerk mit 2:1 knapp besiegt werden. Gegen das Team Preuß/ Squarra (Dresden) holte sich das Duo Berndt/Wegener den Gruppensieg mit 2:0. Dann mussten die beiden gegen das Duo Bierwirth/Reizmann antreten, das im letzten Jahr noch den dritten Platz in der AK Ü 35 belegt hatte. Die Gegner erwischten einen guten Start und gewannen den ersten Satz mit 15:9. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen. Das Team Berndt/ Wegener konnte noch zwei Matchbälle abwehren, dann aber machte Thomas Wegener den entscheidenden Fehler zum Spielverlust. 0:2 (9:15, 15:17) aus Sicht der Vorjahressieger.

Mit stark verbessertem Spiel und daraus resultierend drei Siegen am Sonntag erreichten die beiden dann das Halbfinale.

Dort trafen die beiden auf die bis dato ungeschlagenen Husmann/Metzner (Brandenburg/Berlin). Diese hatten ihren fünften Sieg im fünften Spiel auch ausgerechnet gegen die starken Bierwirth/ Reizmann eingefahren. Mit ihrem besten Spiel im Turnier konnten der Eberswalder Wegerner und sein Partner aber auch diesen Gegner mit 2:0 vom Platz fegen. Es war nicht so, dass Husmann/Metzner schlecht spielten, aber deren Angriffsbälle landeten ein ums andere Mal bei Berndt/Wegener, die dann den Punkt verwandelten. Im letzten Jahr bezog man noch gegen dieses Team die einzige Niederlage des Turniers.

Jetzt zogen die beiden ins Finale ein und trafen dort erneut auch das Team Bierwirth/Reizmann, das sich ebenfalls weiter gespielt hatte und diesmal der Favorit war. Den ersten Satz konnten Berndt/ Wegener mit 15:12 knapp für sich entscheiden. Satz zwei ging mit 8:15 deutlich an die Favoriten. Satz drei musste die Entscheidung bringen. Durch konzentrierte Aufschläge und ein gut abgestimmtes Block- und Abwehrverhalten konnten die beiden Beachvolleyballer den Satz mit 15:10 gewinnen und freuten sich riesig über den erneuten Titelgewinn.