Finale auf Pferderücken

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Der Reitclub „Perle der Uckermark“ Schwedt empfängt am Sonnabend die uckermärkischen Nachwuchsreiter zur Bestenermittlung. Nach fünf Reitertagen an verschiedenen Orten werden nun nach dem Finale in Schwedt die Besten gekürt.

Auf dem Gelände des Reitclubs „Perle der Uckermark“ am Waldbad 23a geht es ab 9 Uhr los. Wettbewerbe in Dressur und Springen finden parallel zueinander statt. Die jungen Reiterinnen und Reiter werden im Springparcours und im Dressurviereck zeigen, was das fleißige Training gebracht hat und wie gut sie und ihre Vierbeiner vorbereitet sind. Viel Arbeit wartet auf die Vereinsmitglieder, denn die Nennungen für die 12 Einzelprüfungen auf den Reitplätzen wollen abgearbeitet werden.

Es stehen Dressur- und Springprüfungen in verschiedenen Leistungsklassen im Programm. In speziellen Prüfungen, wie zum Beispiel dem Führzügelwettbewerb für die noch ganz jungen Reiterinnen und Reiter, können diese den Stand ihrer reiterlichen Ausbildung messen. Neben den Kindern und Jugendlichen treten auch Senioren in einen sportlichen Vergleich.

Je nach Verlauf der vorangehenden Prüfungen steht das Ergebnis der Bestenermittlung des Kreisreiterverbandes Uckermark im Fokus der teilnehmenden Reiter-Pferd-Paare. Nicht nur die Kinder und Jugendlichen sind gespannt, wer in diese Wertung eingeht, sondern auch Eltern und Trainer erwarten voller Spannung das Ergebnis. Die Platzierten werden durch den Kreisreiterverband mit der Teilnahme an einem Trainingscamp belohnt und damit speziell gefördert. Dieses findet am 13. und 14. Oktober bei den Passower Pferdefreunden statt.

Ein anstrengendes, sehr interessantes Programm ist am Sonnabend durch den RC Schwedt zu bewältigen. Dank der vielen Helfer aus dem Verein, den engagierten Eltern und Freunden sowie den Sponsoren ist alles prima vorbereitet. Auch ein Rahmenprogramm wird geboten. Der Verein wünscht sich viele Zuschauer, der Eintritt ist frei.