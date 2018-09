Eine Arbeitsgruppe soll es richten

Silvia Passow

Falkensee Den Abgeordneten des Falkenseer Hauptausschuss wurden die Zahlen für die Neubewertung zum Bau eines Hallenbades vorgelegt. Einigen, ob eine darauf basierende Beschlussvorlage nun an die Stadtverordnetenversammlung (SVV) weitergereicht werden kann, konnten sich die Abgeordneten indes nicht. Eine spontan eingerichtete Arbeitsgruppe, bestehend aus bis zu zwei Mitgliedern jeder Fraktion, soll es nun richten.

„Es gibt die Bereitschaft, eine konsensfähige Beschlussvorlage zu entwickeln“, sagt Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Die Grünen). Ob das Einberufen einer Arbeitsgruppe mit einem einzigen Treffen dies erreichen kann, bezweifelt sie. Denn die Zeit drängt, die nächste SVV findet bereits am 26. September statt.

In der zurückliegenden Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause hatte eine Mehrheit aus CDU, Grüne, FDP und AfD gegen das Hallenbad gestimmt. Während die AfD dies mit der Ausstattung begründete, sperrt sich die FDP nicht grundsätzlich gegen das Bad, stellt aber dessen Priorität in Frage. Für CDU und Grüne waren die Zahlen zu den Investitionsmitteln und zur Unterhalt nicht schlüssig dargelegt worden.

Die Baukosten wurden auf 18 Millionen Euro nach oben korrigiert. Sie lagen zuvor bei 17,3 Millionen Euro. Erklärt wird dies mit den Änderungen am Bauwerk selbst und einer jährlichen Preissteigerung von 5 Prozent. Dazu kommt die Wasserhaltung, gemeint ist hier der Grundwasserstand. Das Grundwasser abzunehmen, war bisher in den Baukosten nicht enthalten. 2,4 bis 2,8 Millionen Euro wird die Entsorgung der Altlasten auf dem Grundstück kosten. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) gibt hier zu bedenken, dass die Stadt das Grundstück seinerzeit für 80.000 Euro gekauft hat. Auch die Abschreibungen wurden neu ausgewiesen, ebenso die Betriebskosten, der Posten der Instandhaltungskosten hat sich verdoppelt. Insgesamt werden die jährlichen Zuschusskosten für die Stadt mit 800.000 bis 1,4 Millionen Euro ausgewiesen. Letzteres liegt deutlich über der „Schmerzgrenze“ der CDU, wie Daniela Zießnitz (CDU) auch noch einmal sagt. Diese Grenze lag bei einer Million Euro.

„Wir wollen mehr Klarheit in die Zahlen bekommen“, sagt Zießnitz und sieht diese Klarheit hier nicht. Zießnitz schlägt vor, die Wirtschaftlichkeit durch Fachleute prüfen zu lassen. Für Rainer van Raemdonck (AfD) ist die Kegelbahn nach wie vor überflüssig. Die Kegelbahn schlägt mit 1,4 Millionen Euro Baukosten zu Buche und rechnet sich seiner Meinung nach nicht. Frank Barz (Die Linke) entgegnet, dass man so, mit Hinblick auf andere Sportvereine, nicht argumentieren könne. Für den Betreiber einer Gastronomie könne sich das Kegeln positiv auswirken. Hier erhält er Unterstützung von Barbara Richstein (CDU). Für Amid Jabbour (FDP) fehlt das Betriebskonzept. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt ein Betriebskonzept erstellt sein sollte, geht zwar hin und her, findet aber auch keine Antwort. Für Ursula Nonnemacher haben die Neukalkulationen „Klärung in einigen Punkten gebracht“. Die Kosten für das Bauwerk hält sie noch immer für zu gering angesetzt.

Rege Diskussionen, Argumente werden ausgetauscht, Daten angezweifelt oder vermisst, eine Lösung ist nicht in Sicht. Am Ende wird die Idee der Arbeitsgruppe wieder aufgenommen. Diese wird kommenden Dienstag weiter an einem Konsens arbeiten. Müller bekräftigt, er habe während der Sommerpause viel Zuspruch für das Hallenbad, mit Kegelbahn, erhalten. Immerhin war in der Einwohnerbefragung auch über besagte Kegelbahn mit abgestimmt worden, erinnert er. Margot Kleinert, die Vertreterin des Seniorenbeirats, gibt ihm hier Recht. „Die Zustimmung in der Bevölkerung für das Bad ist hoch. Und die Sportvereine wünschen sich diese Kegelbahn.“ Wenn am 26. September, die SVV in der Stadthalle tagt, wollen auch die Hallenbad-Befürworter wieder demonstrieren. Vor der Stadthalle, um 18 Uhr, wollen sie ihren Wunsch nach einem Hallenbad für Falkensee erneut unterstreichen, so Karin Klemme, die Initiatorin der Demonstration.