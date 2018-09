Rund 1.000 Festgäste beim Schuljubiläum

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel „Wir feiern 50 Jahre Europaschule – fünf Dekaden, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können“, sagte Andreas Theylich in seiner Laudatio während der Festveranstaltung zum Schuljubiläum. Er hatte fast die Hälfte der Schulgeschichte als Rektor mitgestaltet.

Begonnen hatte diese Schulgeschichte mit dem Bau der jüngsten Ketziner Bildungseinrichtung im Jahre 1968. Bereits im September erhielten die ersten Schüler ihre traditionellen Schultüten zur Einschulung in die damalige Polytechnische Oberschule II „Karl Liebknecht“ mit zehn Klassen. 1991 wurde die Schule in eine Grundschule umstrukturiert und wechselte den Namen zur „Havelgrundschule“. 1994 begann die intensive Partnerschaft mit der St. Comgall`s Primary School in Antrim, Nordirland und damit die Ausrichtung auf Europa, sodass sie sich ab 1999 offiziell Europaschule nennen durfte.

Rektorin Katrin Peppler bedauerte während der Festveranstaltung, dass mit dem Brexit nun auch diese langjährige Partnerschaft beendet ist, konnte aber mitteilen, dass vor wenigen Tagen der Genehmigungsbescheid des ERASMUS-Programms für europäische Mobilität eingetroffen ist, der es der Schule ermöglicht, das neue europäische Projekt „Brücken bauen“ zu beginnen. Künftig gibt es neue Partnerschaften mit Schulen in Ungarn und den Niederlanden, für die 91.000 Euro zur Verfügung stehen. Wie sie sagte, wurde auch eine neue Partnerschaft in Nordirland geknüpft, die nun nahtlos an Antrim anknüpfe.

Ein weiterer Schritt in Richtung der nächsten 50 Jahre Schulgeschichte sei mit der Anerkennung 2017 als Medienfitschule gemacht, sagte die Direktorin. Dank der Gelder des Landes und der Stadt Ketzin/Havel stehen Mittel zur Verfügung, die für die Medienbildung der Schüler eingesetzt werden. So wurde der Computerraum ausgebaut und ein Satz Tablets bestellt. Nun ziehe auch WLAN in die Klassenzimmer ein, freute sich die Rektorin. Alles ein Grund, dass zum Jubiläum auf die übliche Festzeitung verzichtet werden konnte. An Stelle derer gestalteten Lehrerinnen einen Jubiläumsfilm. Mit Fotos von 1968 bis heute, Interviews mit ehemaligen Lehrerinnen und Schülern sowie Szenen aus dem Schulalltag entstand ein Film der Schulgeschichte, der bei vielen „Ehemaligen“ sowohl ein Schmunzeln über das „Damals“ hervorrief als auch Anerkennung über das „Heute“.

Beispielsweise über die pädagogische und erzieherische Arbeit als „Verlässliche Halbtagsgrundschule“, als die die Europaschule zum Schuljahr 2008/09 anerkannt wurde. Mit Hilfe vieler außerschulischer Kooperationspartner ist es nun möglich, mehr als 20 Arbeitsgemeinschaften anzubieten.

Etwa 1.000 Schüler, Ehemalige, Lehrerinnen und Eltern nutzten am vergangenen Samstag beim Schulhoffest die Gelegenheit, sich über all jenes in der Schule zu informieren, den Schülern an den zahlreichen Spielstationen zuzusehen oder sich an den Ständen der Freiwilligen Feuerwehr und des Fördervereins der Schule ein wenig kulinarisch verwöhnen zu lassen. Gleich zwei Premieren konnten alle an diesem Tage beiwohnen. Zur Eröffnung sangen die Schüler das von Christian Hagitter komponierte neue Schullied „Hand in Hand“ mit dem Refrain „Wir sagen ja zu Europa“ und dann ging endlich der bereits vor vier Jahren geäußerte Schüler-Wunsch in Erfüllung. Bürgermeister Bernd Lück und Rektorin Katrin Peppler übergaben den neuen Bolzplatz, der von der Stadt, dem Förderverein und mit Spenden mehrerer Ketziner Betriebe finanziert wurde. Leider nahm das Schulhoffest ein jähes Ende. Wegen der Beschädigung einer Gasleitung in Schulnähe mussten Gebäude und Schulhof vorsichtshalber von der Feuerwehr geräumt werden.