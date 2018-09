Aus Gutsscheune wird Kulturscheune

Egbert Neubauer

Ribbeck Die denkmalgeschützte Gutsscheune in Ribbeck soll saniert werden. Fördergelder zum Erhalt des Gebäudes brachte Brandenburgs Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger in der vergangenen Woche mit. Der Kulturverein Ribbeck e.V. setzt sich für den Erhalt dieses Bauwerkes ein und erhielt den Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 214.000 Euro. Davon sind rund 171.000 Euro EU-Mittel. Das Geld kommt aus dem Förderprogramm für ländliche Entwicklung (Leader).

Den Bescheid nahmen die Mitglieder des Vorstandes vom Kulturverein Ribbeck Uta von Kameke und Sonja Hermann entgegen. Symbolisch unterstützt wurden diese dabei durch Christian von Ribbeck, der seinen erkrankten Onkel Friedrich von Ribbeck vertrat, welcher sich ebenfalls im Vorstand des Kulturvereins für seinen Heimatort engagiert.

Die imposante Scheune hat eine Gesamtlänge von mehr als 75 Metern und eine Höhe von 14 Metern. Sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts unter der Herrschaft von Hans Georg Karl Friedrich Ernst von Ribbeck, als Teil des neuen Wirtschaftshofs in sogenannter Kalk-Pisé-Technik erbaut. Dabei wird ein gestampftes Gemisch aus Kalk, Sand und Steinen verwendet. Das Speichergebäude diente damals zur Unterbringung der Ernte des gesamten Dorfes.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde in einem kleineren Teil, im südlichen Bereich der Scheune, ein Bauernhaus integriert, das der vormalige Besitzer der Scheune bewohnt. Den großen Rest der Scheune erwarb das Architektenehepaar Sonja und Arndt Hermann aus dem Dorf. Mit der Unterstützung des Kulturvereins Ribbeck e.V. wollen diese das Gebäude für das Dorf erhalten und eine Kulturscheune betreiben.

Der große Innenraum, der für circa 500 Personen Platz bietet, soll in einen Festspielraum verwandelt werden. „Im Vordergrund steht die Erneuerung des Dachstuhls und seine Biberschwanz-Dachdeckung“, war von Arndt Hermann zu erfahren. „Danach erfolgt der erforderliche Ausbau für die Nutzung als Veranstaltungsraum. Sprich, der Einbau der Bühne, der Toiletten, Elektrik, Fluchtwegeanforderungen und Türen“, führte Hermann weiter aus. „Weiterhin wird der Fußboden mit Lehm befestigt, geglättet und die Wände in der seltenen Kalk-Pisé-Technik wiederhergestellt.“ Eine Heizung ist nicht vorgesehen, die Scheune soll nur im Sommerhalbjahr genutzt werden. Der Festspielraum ist für Veranstaltungen wie die Ribbecker Sommernacht und andere Kulturveranstaltungen vorgesehen. Weiterhin soll das Gebäude künftig für Märkte, Ausstellungen und offene Projektarbeiten zur Verfügung stehen.

Sonja Hermann ergänzte, „andererseits kommt optisch der alten Gutsscheune eine große Bedeutung zu, da diese die Sichtachsen des Dorfes stirnseitig abschließt und so dem einstigen Wirtschaftsplatz seinen Charakter und komplettierendes Aussehen gibt.“