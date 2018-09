Neugierig wie Pippi Langstrumpf

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Astrid Lindgrens berühmteste Romanfigur, die ewig rebellische Pippi Langstrumpf, ist nicht auf den Kopf gefallen. Das hat sie mit den 93 Mädchen und Jungen gemein, die von 13 Erzieherinnen in der Kita „Villa Kunterbunt“ betreut werden. Die Einrichtung in städtischer Trägerschaft hat es geschafft, zum fünften Mal in Folge den Titel „Haus der kleinen Forscher“ zu verteidigen, der von der gleichnamigen bundesweit agierenden Stiftung vergeben wird. Die erneute Übergabe der Urkunde, die Jörg Klitzing, Geschäftsstellenleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg in Eberswalde, Moa Ludwig, Mitglied des ehrenamtlich tätigen Barnimer Regionalausschuss der IHK, und Anke Bessel, Sachgebietsleiterin Bildung im Eberswalder Rathaus, vollzogen haben, gehörte zu den Glanzlichtern des Sommerfestes der im Stadtteil Finow gelegenen Kita, das auch ansonsten viel zu bieten hatte.

„Es ist einfach toll, dass Neugier und Tatendrang auch noch belohnt werden“, sagte Inke Finn, Leiterin der „Villa Kunterbunt“, als sie die Urkunde entgegennahm. Beinahe täglich würden die Kinder der Kita auf Entdeckungsreisen gehen, deren Ziel es sei, sich Themengebiete wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu erschließen. Sogar die Krippenkinder seien bereits mit Feuereifer dabei, führte Inke Finn aus. So hätten die Mädchen und Jungen zwei Jahre lang das Entstehen des Spielhauses auf dem Kita-Grundstück verfolgt, das im vorigen Jahr als „Villa Klitzeklein“ eingeweiht werden konnte. „Dabei haben die Kinder Berufsbilder wie die des Bauingenieurs, des Statikers oder des Dachdeckers kennengelernt“, berichtete die Leiterin weiter. Zudem bestimmten Lernwerkstätten und jahreszeitliche Projekte wie jeden Herbst das Anfertigen eines Natur-Mandalas den Alltag.

Die IHK Ostbrandenburg ist der regionale Kooperationspartner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, schon bei den Jüngsten die Freude am Erforschen naturwissenschaftlicher Phänomene und am Beantworten technischer Fragestellungen zu schüren. „In der Villa Kunterbunt wird dieser Stiftungszeck gelebt“, lobte Moa Ludwig vom IHK-Regionalausschuss Barnim die Einrichtung, die mit der fünften Titelverteidigung innerhalb von zehn Jahren zu den erfolgreichsten in Ostbrandenburg gehören dürfte.

Beim Sommerfest war Nele Musick (8) zum vermutlich letzten Mal in ihrer Paraderolle als Pippi Langstrumpf zu erleben. Jahrelang hat die Kleine Inke Finn bei der Moderation unterstützt. Doch jetzt wird sie bald den Hort verlassen. „Es hat immer Spaß gemacht“, verriet sie zum Abschied. Ihre Nachfolgerin soll gleich aus einer ganzen Schar von Nachwuchstalenten ausgewählt werden, die diesmal noch beim Tanz in der Gruppe zu erleben waren. (sk)