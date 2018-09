Fit für Einstieg in grüne Berufe

Ingo MIkat

Die Prüfungen in den vergangenen Wochen waren anstrengend. Nun aber konnten sich am Mittwoch 25 junge Landwirte, Tierwirte, Landwirtschaftshelfer, Helfer im Gartenbau sowie Hauswirtschafter und Hauwirtschaftshelferinnen über Abschlusszeugnisse ihrer Berufsausbildung freuen.

Für die würdige Übergabe der Dokumente organisierten die Kreisbauernverbände Märkisch-Oderland und Oder-Spree das dritte Jahr in Folge im Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland eine Feierstunde. Der Geschäftsführer des LOS-Bauernverbandes, Dr. Karsten Lorenz, lobte die guten Leistungen in der Berufsausbildung. Der Präsident des Bauernverbandes Brandenburgs, der Woriner Öko-Landwirt Henrik Wendorff, überbrachte Glückwünsche des gesamten Berufsstandes. In seiner Festrede erinnerte er daran, dass die ländliche Berufsausbildung in Seelow schon seit 1952 stattfinde. Er habe selbst in Seelow eine Landwirtschaftsausbildung absolviert, an die er gerne zurückdenke. Seit damals, so der Bauernpräsident, habe sich die Landwirtschaft jedoch entscheidend weiterentwickelt. Heute gelte es, auf vielfältige Herausforderungen moderne Antworten zu finden. Eine davon sei, wie der Landwirt sagt, mit extremen Wettersituationen wie in diesem Jahr umgehen zu können. Wendorff lobte die jungen Leute dafür, dass sie sich für einen landwirtschaftlichen Beruf entschieden haben, zitierte Friedrich II.: „Die Landwirtschaft ist die erste aller Künste; ohne sie gäbe es keine Kaufleute, Dichter und Philosophen; nur das ist wahrer Reichtum, was die Erde hervorbringt.“

Und er hatte noch ein weiteres passendes Zitat, erinnerte an Friedrich Engels, der feststellte: „Der Bauer bleibt stets der erste Berufsstand, weil er am engsten mit der Natur verbunden ist.“ Das umschreibe die gesamte Komplexität der Landwirtschaft, die einerseits für die Nahrungsherstellung, andererseits für den Erhalt der Natur Verantwortung trage recht gut, befand Hendrik Wendorff. Moderne Landwirtschaft erfordere heute die Nutzung von Wissenschaft und Technik, da man in einem Umfeld mit unterschiedlichen Interessen und Meinungen produziere, müsse jeder Landwirt aber auch seine Arbeit gut erklären können.

Für die Zukunft empfahl der Bauernpräsident den jungen Absolventen, lebenslang zu lernen. Dem schloss sich ein Dank an Lehrer, Betriebe, Ausbilder und die Netzwerke der Ausbildung an. Wendorff forderte die künftigen Landwirte auf, beim Umgang mit dem Boden, den Tieren und den Menschen stets respektvoll zu sein.

Zu den Zeugnisübergaben gratulierten Ute Schneider (Ausbildungsberaterin MOL/LOS), Martina Michalk (Geschäftsführerin des Prüfungsausschuss Landwirtschaft), Ines Sennewald (Geschäftsführerin des Bauernverbandes MOL) und Gerd Piefel (Leiter des Amtes für Landwirtschaft LOS) sowie Björn Ellner (Amt für Landwirtschaft und Umwelt MOL).

Eine besondere Ehrung als Jahrgangsbeste der Landwirte des Landkreises MOL erfuhren Tina Hulke, Florian Krafft und Skadi Petermann. Skadi und Florian hielten auch die traditionelle Abschlussrede der Absolventen. Nach einem Dank an Eltern und Lehrende sowie die Ausbildungsbetriebe für deren Unterstützung erinnerten die jungen Landwirte humorvoll an schöne und schwierige Zeiten ihrer Ausbildung. Es folgte ein dokumentarischer Filmrückblick auf die Ausbildungszeit.

Die feierliche Zeugnisübergabe umrahmten die Mitglieder der Musikschule Märkisch-Oderland, Rosalie Baaske auf der Flöte sowie Helena Hintze an der Gitarre und Cardy Hund-Göschel mit Gesang.