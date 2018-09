100 Meldungen zur Pfeifen-Meisterschaft

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Die Deutschen und Ostdeutschen Meisterschaften im Pfeife-Langsam-Rauchen stehen unmittelbar bevor. Am Sonnabend ist es im Wriezener Humpensaal soweit. Der Wriezener Pipe-Club ist bestens darauf vorbereitet: Am Dienstagabend haben sich die Mitglieder noch einmal im früheren Kalkofen zusammengesetzt, um letzte Details zu besprechen. Und vor allem. um die Sets für die 100 Teilnehmer zu packen. Hinein gehören eine Wettkampf-Pfeife, ein neuer Stopfer, zwei Zündhölzer und drei Gramm Tabak. „Old Gowrie“ heißt die Sorte, die aber erst am Donnerstag abgefüllt wurde, damit der Tabak nicht zu trocken wird. „Der Old Growie besteht ausschließlich aus Virginia, dem, da es sich um eine englische Mischung handelt, keine weiteren Aromen zugesetzt sind. Vom Geschmack ist er als stark und würzig einzustufen, hinzu kommen süße und leicht pfeffrige Noten, die für Virginia-Tabak typisch sind“, ist über den Wettkampf-Tabak im Internet zu erfahren. Fred Fleischer, Mitglied im Wriezener Pipe-Club bezeichnet ihn als sehr aromatisch und grob im Schnitt. Das sei aber kein Problem, meint sein Vereinsfreund Nils Nestler. Denn auch bei den Meisterschaften könne man den Tabak zubereiten, wie man möchte. Seine Taktik: Fein und die Pfeife locker stopfen. Damit hat er es im vergangenen Jahr immerhin auf Platz eins geschafft. Und will in diesem Jahr nun seinen Titel als Ostdeutscher Meister verteidigen. Seine Zeit lag 2017 bei einer Stunde, 33 Minuten und 35 Sekunden. „In diesem Jahr will ich die anderthalb Stunden wieder schaffen“, sagt Nestler. Auf jeden Fall braucht er jede Menge Geduld. Und ein Quäntchen Glück. Denn: Sollten die Streichhölzer beim Anzünden brechen, ist der Teilnehmer ausgeschieden. „Vor drei Jahren ist es mir passiert, dass die Pfeife nach fünf Minuten einfach ausgegangen ist“, beschreibt Nils Nestler ein weiteres Szenario. „Man muss die Pfeife auf dem sehr schmalen Grad zwischen An und Aus rauchen“, verrät er das Geheimnis.

100 Teilnehmer haben sich für die Meisterschaften im Humpensaal am Sonnabend angemeldet. Und 81 Gäste. Demnach haben die Gastgeber 120 Taschen, die die Wriezener Marienkirche ziert, gepackt. Dort hinein kommen aber auch Gastgeschenke. Wriezener Senf zum Beispiel oder eine Pfeifenbesteck. Los geht es um 10 Uhr mit dem Treffen der Schiedsrichter. Hauptschiedsrichter ist in diesem Jahr Peter Sperr. Um 14.30 Uhr erfolgt dann die Begrüßung der Vereine, zuvor gibt es eine Kaffeetafel. Die Kuchen dafür stammen von den Frauen und Müttern der Wriezener Raucher. Der Wettbewerb an sich beginnt um 15 Uhr; für 19 Uhr ist die Siegerehrung angedacht. Gewertet wird in den Kategorien Männer, Frauen, Einzel und Mannschaft.