Viel Sonnenschein, viel Strom?

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ, Lisa Ludwig) Ein Jahrhundertsommer liegt hinter uns. Sonnenscheintage ohne Ende – das sollte auch die Betreiber der derzeit 261 Photovoltaikanlagen im Fürstenwalder Stadtgebiet gefreut haben. Doch mehr Sonne heißt nicht unbedingt mehr Strom.

Ralf Puchert bezieht seit 2011 mit einer Photovoltaik-Anlage auf seinem Dach einen Großteil seines Stroms aus der Sonnenenergie. Der diesjährige Super-Sommer habe jedoch nicht zu neuen Spitzenwerten geführt. „Hitze tut der Anlage nichts Gutes“, erklärt der Fürstenwalder. Zwar hätten sich die vielen Sonnenstunden positiv auf die Menge der Stromerzeugung ausgewirkt, doch bei zu hohen Temperaturen lässt die Produktivität nach. Kühles, sonniges Wetter sei die ideale Voraussetzung für die Stromerzeugung, sagt der 58-Jährige.

Diese Erfahrung bestätigt Frank Schurade, Regionalbereichsleiter bei der E.dis. „Je wärmer das Modul wird, desto weniger Strom erzeugt es. Das ist Physik“, sagt er. Fachleute haben berechnet, dass ein heißer Sommer wie der vergangene zu einer Leistungsminderung von fünf Prozent führt.

Dass bei allen Hitzeverlusten dieser Sommer dennoch ein großes Plus brachte, kann man an den Strom-Einspeisemengen ablesen, die der Netzbetreiber E.dis an den derzeit 261 Solaranlagen – von der kleinen auf dem Dach bis hin zum riesigen Feld auf dem ehemaligen Flughafen – registrierte. Insgesamt gibt es in Fürstenwalde und seinen Ortsteilen per 31. August 2018 Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung (nur unter idealen Laborbedingungen erzielbar) von 78 304 Kilowatt – das sind 7,5 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Drei Beispiele: Das 80 Hektar große Solarfeld auf dem Flugplatz lieferte von Anfang Januar bis Ende August rund 8,135 Millionen Kilowattstunden (kWh), das sind 8,23 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2017. Die 7,3-Hektar-Anlage an der Friedrich-Ebert-Straße speiste im gleichen Zeitrum in diesem Jahr rund 3,085 Millionen kWh ein, 12,02 Prozent mehr als 2017. Und eine Photovoltaikanlage auf einem Dach im Pintschgebiet liefert in diesem Zeitraum 2018 rund 223 000 kWh, und damit 13 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Der Tag mit der höchsten Solarstrom-Erzeugung von 539 733 kWh war der 6. Juni. Würde das ausreichen, um die Stadt mit Strom zu versorgen? Pro Jahr verbraucht das Netzgebiet Fürstenwalde 204 655 928 kWh. Das macht im Schnitt pro Tag 559 166 kWh – also selbst am besten Tag des Jahres wurden 20 000 kWh zu wenig eingespeist.

Die Krux ist: Das sind reine Mengenvergleiche, nach dem Durchschnitt. So liefert aber die Natur nicht. Die maximale Menge Strom werde oft dann erzeugt, wenn sie nicht gebraucht wird. Dann werde Strom weg- und zu anderen Zeiten, zum Beispiel nachts, wieder in die Stadt hineintransportiert. „Die Zahl der Eingriffe, um das zu Regeln, um die Frequenz im Netz im Gleichgewicht zu halten, ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen“, sagt Schurade.

Hinzu komme, dass es im Umland von Fürstenwalde sehr große Windenergiefelder gibt. „Die Region ist ein gigantisches Exportland für Strom“, sagt Schurade. Und Wind ist wie Solarenergie vom Wetter abhängig, also kaum ein längerfristig berechenbarer Stromlieferant – genau das erwarten aber Wirtschaft und Haushalte.

Ralf Purcherts „kleines Kraftwerk“ erreichte im Mai seinen Spitzenwert mit 700 kWh Strom. 162 kWh verbraucht sein Haushalt davon selbst. „Die Differenz wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist“, sagt er. In guten Monaten erwirtschaftet Puchert so bis zu 200 Euro. Bei schlechtem Wetter, wenn die Anlage nicht genug liefert, ist auch er auf Strom aus dem öffentlichen Netz angewiesen.