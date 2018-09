Kunstplatz für Markt und Kunst

Jan-Henrik Hnida

Schöneiche (MOZ) Im Herzen der Waldgartenkulturgemeinde soll nächstes Jahr der „Kunstplatz“ entstehen. Für Variante 4 mit Trinkbrunnen, Natursteinpflaster und als Standort für Wochenmarkt und weitere Veranstaltungen stimmten die Gemeindevertreter am Mittwochabend.

„Steuergeldverschwendung“ nennt die Fraktion BBS/UBS das Vorhaben im Ortszentrum angesichts der überplanmäßigen Kosten von 400 000 Euro. Für den 720 Quadratmeter großen Platz müsse man keine teuren Natursteine auswählen – es ginge auch deutlich günstiger, zum Beispiel mit Steinen aus dem Baumarkt, so Philip Zeschmann und Klaus-Dieter Raddatz.

Nachdem Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) die Variante für den „Marktplatz Ortszentrum“ kurz vorgestellt hatte, erhitzten sich einige Gemüter der Gemeindevertreter. Im Mai hatte das Büro k1-Landschaftsarchitekten aus Berlin bei einem Bürgerforum im Rathaus sechs verschiedene Entwürfe für einen neuen Platz mit Sitzbänken in der Ortsmitte präsentiert.

Es geht um die Fläche gegenüber vom Rathaus, die von den zwei frisch errichteten Wohn- und Geschäftshäusern, dem Heuweg und der Straßenbahnhaltestelle begrenzt wird. Variante 4 heißt Kunstplatz, weil an einer Stelle ein Kunstwerk vorgesehen ist sowie ein wöchentlich stattfindender Wochenmarkt. Vorstellbar sei laut Steinbrück eine Jury, die Werke von Künstlern aus der Region dafür in regelmäßigen Abständen auswähle.

„Da müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen“, so Steinbrück zur Kostensteigerung. Doch nur mit günstigen Betonsteinen in der Ortsmitte sei es nicht getan. Zum Sitzen soll es Tische und Bänke geben, sowie Regenentwässerung und Laternen für die Zuwegungen. Für die Marktstände braucht es außerdem Strom- und Wasseranschlüsse. Wo noch mehrere schwarze Müllcontainer stehen, sollen im kommenden Jahr Bäume einen Hain bilden.

„Möglich wäre auch, das Musikfest dort stattfinden zu lassen“, erklärt der Bürgermeister. Allerdings verzögere sich wahrscheinlich der geplante Baubeginn im Frühjahr. Auf die Aussage „Immer wird unnütz Geld verbrannt“ von Raddatz und das gegen den Willen der Bürger gehandelt werde, antwortete wenig später Henry Drozdzynski von der Fraktion NF/Grüne/FFW: „Wenn die Bürger nicht nach Ihrer Pfeife tanzen, dann ist es natürlich Mist“.

Wegen der erhöhten Kosten – von anfangs 311 000 auf 400 000 Euro – verlangte Zeschmann eine Überprüfung im Finanzausschuss – in dem er selbst Vorsitzender ist. Dagegen betont Joachim Hutfilz (SPD) die Bedeutung von ortsansässigen Handwerkerbtrieben. „Wenn wir sowas machen lassen, dann ordentlich.“ Es gebe nicht umsonst Meisterbetriebe. Die Idee mit den Baumarkt-Platten hält er für Unsinn.

Nach den Meinungsverschiedenheiten drängt Steinbrück auf eine Entscheidung für oder gegen die Variante 4. Am Ende stimmen zwölf für den Kunstmarkt. Drei Vertreter der Fraktion BBS/UBS sind dagegen und zwei Gemeindevertreter enthalten sich.