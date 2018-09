Schwierigkeiten mit dem Livestream

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die Idee, die öffentlichen Sitzungen der Stadtverordneten live im Internet zu übertragen, stößt auf einige Probleme. Das wurde in einer längeren Diskussion im Hauptausschuss deutlich. Eine Entscheidung über den Vorschlag der Linken soll erst fallen, wenn die Arbeitsgemeinschaft Digitale Kommune der Stadtverordneten ihren Endbericht vorlegt. Wann das sein wird, blieb im Hauptausschuss offen.

Die Idee stammt aus dem Bürgermeister-Wahlkampf. Aufgebracht hatte sie die Kandidatin der Linken, Silke Voges, die der Stadtverordnetenversammlung nicht angehört. Daraus wurde ein Antrag der Linken-Fraktion, der in der ersten Sitzung nach der Bürgermeister-Wahl, mehrheitlich in die Arbeitsgruppe Digitale Kommune verwiesen wurde. Dass er jetzt im Hauptausschuss besprochen wurde, begründete Bürgermeister Henryk Pilz. Man wolle sich nicht dem möglichen Vorwurf aussetzen, dass das Thema immer nur weiter verschoben werde.

Geschäftsbereichsleiterin Katrin Rusch trug ihre Erkundigungen zu dem Thema vor. „Es gibt keine vergleichbare Kommune unserer Größe mit Livestream“, sagte sie. Die meisten Städte, die Übertragungen über das Internet praktizierten, hätten mindestens 30 000 Einwohner und oft ein sehr großes Gebiet, das zum Beispiel durch Eingemeindungen entstanden sei, mit entsprechend weitem Weg zum Rathaus.

Die Stadt Cottbus hat nach ihrer Aussage einen Livestream, aber was dort praktiziert werde, so Katrin Ruschs Einschätzung, sei „rechtlich im absoluten Grenzbereich“, vom Datenschutz her nicht in Ordnung. Die Einwohnerfragestunde sei dort weggefallen. Damit war das Hauptthema berührt, der Datenschutz. Wie Katrin Rusch ausführte, müsste der Livestream sofort abgebrochen werden, wenn ein einfacher Bürger als Redner es ablehne gefilmt zu werden. Die Folge wäre ein schwarzer Bildschirm. Auch für andere Akteure der Versammlungen wie die Stadtverordneten selbst und die Mitarbeiter der Verwaltung wäre die Frage der Einwilligung zu prüfen.

Stadtverordnete sind zumindest nach Einschätzung von Michael Voges von der Linken-Fraktion öffentliche Personen, wären demnach nicht berechtigt, sich einer Übertragung ihrer Redebeiträge zu verweigern; Voges räumte ein, dass dies aber nicht höchstrichterlich entschieden sei. Pilz erinnerte daran, dass Mitarbeiter der Verwaltung – außer ihm selbst als Bürgermeister – ein Recht auf Datenschutz hätten.