Vermieter informieren über Bauvorhaben in der Vorstadt

Stephan Dreyse

Strausberg Bei der Bürgerversammlung für die Vorstadt informierten die Vermieter über ihre Pläne. So berichtete der Geschäftsführer der Strausberger Wohnungsbaugesellschaft, Mathias Wegner-Repke, dass die ersten Mieter in den SWG-Neubau an der Lindenpromenade 9 einziehen, während die Arbeiten in den Außenbereichen Max-Reichpietsch-Ring und Paul-Singer-Straße weiter vorangehen. Außerdem werden Wohnungen umgebaut und Treppenhäuser instandgesetzt. Bereits begonnen wurden erste Arbeiten an Fassaden und Balkonverkleidungen in der Lindenpromenade 10 und 11. Auch 2019 werde weiter in den Außenbereichen gearbeitet. „Wenn alles planmäßig verläuft, kann 2020 die Straßensanierung der Lindenpromenade folgen“, so Wegner-Repke. Zudem gehe der Neubau an der Hohensteiner Chaussee gut voran. Auf Nachfrage ergänzte der SWG-Chef, dass im Albin-Köbis-Ring derzeit kein weiterer Ausbau mit Fahrstühlen vorgesehen sei. „Um wirtschaftlich und planbar zu bleiben, können wir nur etappenweise Arbeiten ausschreiben und durchführen“, ergänzt Mathias Wegner-Repke und verweist auf eine Prioritäten-Liste.

Unter dem Oberbegriff „Neubau Försterweg 1a–e“ stellte Martina Jakubzik vom Vorstand die Zukunftspläne der „Neues Wohnen“ Wohnungsbaugenossenschaft vor. Auf einem ehemaligen Garagenkomplex sollen 76 Wohnungen in vier Viergeschossern und einem Fünfgeschosser entstehen. Modern und barrierefrei mit Tiefgaragen liegt der Fokus beim Mehrgenerationenwohnen. Deshalb werden auch Aufzüge vorgesehen. Rollläden im Erdgeschoss, Sonnenschutz und Fußbodenheizungen bieten Komfort. Dazu kommen Räume für die Verwaltung und Gemeinschaftsräume. Je nach Verlauf der Ausschreibungen könne noch 2018 der Baubeginn erfolgen. 2019 und 2020 könnten die beiden Bauabschnitte fertig gestellt werden. (dres)