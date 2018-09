Kleines Kino ganz groß

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) Von

25 Jahre, über 700 Filme und fast 60 000 Besucher. Das ist die Bilanz, die der Verein Kleines Kino heute in der Friedenskirche feiert. Mit Sekt, einem Quiz und – natürlich - mit Filmen. Auf Zuschauerwunsch läuft im Hauptprogramm Andreas Dresens Frankfurt-Klassiker „Halbe Treppe“.

Brigitte Kabel hat mehr Filme gesehen als die allermeisten Frankfurter. Jahr für Jahr fährt sie zu Festivals, da schaut sie sich schon mal sechs Streifen nacheinander an. Und zu Hause sichtet sie neues Material mitunter die halbe Nacht. „Erst gestern bin ich dabei wieder weggenickt“, berichtet sie. Das habe aber nicht am Film, nur an den anstrengenden Untertiteln gelegen.

1940 ist Brigitte Kabel geboren, das erste bewusste Kinoerlebnis hatte sie mit etwa 14 Jahren, als sie sich „Franz Schubert – Ein Leben in zwei Sätzen“ anschaute. „Was habe ich da Tränen vergossen“, sagt sie lachend. Aus der einstigen Autogrammjägerin ist eine Filmliebhaberin geworden, die dem Glamour von Cannes oder Venedig nichts abgewinnen kann. Lieber schaut sie sich bei Filmfesten in Schwerin, Cottbus oder Leipzig einen Film nach dem anderen an. Statt auf dem roten Teppich genießt sie die Zeit im dunklen Saal. „Wenn der Vorhang aufgeht, der Film beginnt und eine andere Welt vor einem auftaucht“, schwärmt sie.

Für den Verein Kleines Kino, dessen Führung sie ein Jahr nach der Gründung 1994 übernahm, hat sich ebenfalls viel geändert. Vorbei sind die Jahre, in denen der Projektor surrend Filme von 16-Millimeter-Rollen auf die Leinwand warf. Heute wird meist eine DVD eingelegt. Das, was dann läuft, ist sorgfältig ausgewählt. „Ungesehen zeigen wir nichts“, betont die Vereinsvorsitzende. Bis zu drei Mitglieder schauen die Streifen zur Probe, was gefällt kommt auf eine lange Liste. Manchmal entscheidet aber auch der Publikums-Wille. So habe sie beim ersten Anschauen nicht gedacht, dass die aktuelle Dokumentation „Familie Brasch“ etwas für ihre Programmkinoreihe sei. Doch mehrere Stammgäste sprachen sie darauf an – nun wird er laufen. „Für mich ist das Publikum noch immer ein Mysterium“, gibt Brigitte Kabel zu. Vorab könne sie selten sagen, ob eine Vorführung gut ankommt. Die meisten Zuschauer, nämlich 463, kamen in der Geschichte des Kleinen Kinos zu „Berlin ist in Germany“, der 2001 lief. Für nur fünf Gäste wurde 2008 „Auge in Auge“ gezeigt.

Für die Theaterwissenschaftlerin, die 1969 als Dramaturgin ans Kleist-Theater kam, ist das wichtigste an einem Film die „gute Story“. Die Geschichte müsse glaubwürdig sein; konstruierte Plots mit Längen sind ihr ein Graus. „Und natürlich muss ein Film auch berühren“, sagt sie. Ihr ewiger Lieblingsfilm ist „Manche mögens heiß“ mit Jack Lemmon. Aber auch „Wer früher stirbt ist länger tot“ und „Lotte in Weimar“ gehören zu ihren Favoriten.

Genug vom Film und von ihrem Verein hat die Cineastin noch lange nicht. Eigentlich schaue sie Filme nur noch mit der Frage im Hinterkopf: „Wäre das was fürs Kleine Kino?“. Von den Blockbustern reichen ihr die Vorschau-Fetzen, die sie ab und zu sieht. „Entweder große Katastrophen oder dieser amerikanische Beziehungskitsch, das interessiert mich nicht“, sagt sie bestimmt.

19 Uhr beginnt die Feier in der Friedenskirche mit einem Sektempfang, ab 20 Uhr laufen mehrere Kurzfilme, anschließend wird „Halbe Treppe“ gezeigt. Bis 23 Uhr wird bei Musik von „Freier Fall“ gefeiert. Der Eintritt ist frei.