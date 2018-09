Zwei Stunden spielen und lachen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Zirkus“, „Tiger“, „Käfig“, „Metall“, so fliegen die Worte minutenlang. Am Ende ist die Gruppe bei „Gerechtigkeit“ angelangt. „Es geht darum, das Erste zu sagen, was einem einfällt“, hat Birgit Breuer die Übung eingeleitet. Mit solchen Wortspielen, auch kleinen pantomimischen Szenen, erklärt die Kulturpädagogin und Kabarettistin, stimmen sich die Teilnehmer des Kurses „Kommunikation und Improvisation“ auf das ein, was im weiteren Verlauf des Mittwochabends im Saal Tivoli der Kulturfabrik geschieht.

Aus dem Stichwort „Frisör“ eine runde Geschichte spinnen? Christel Volkmer, Daniela Hoffmann, Katrin Schilling und Thomas Hoffmann gelingt das, obwohl Dorothea Große die Erzählung des einen beliebig mit einem Klatschen unterbricht, um einen anderen fortsetzen zu lassen. So endet eine Geschichte, die beim Frisör beginnt, im Schwimmbad.

Improvisationstheater meint genau das: mit Worten oder Gesten spontan reagieren. „Man kann nichts falsch machen“, ermuntert Birgit Breuer Teilnehmerin Renate Walden. Sie ist beim ersten Kurstermin nach der Sommerpause neu dazugestoßen. Je länger man Improvisationstheater spiele, sagt die Kursleiterin, desto mehr wende man die Techniken auch im Alltag an. „Einige Sachen sind einem dann egal.“ Das kann Daniela Hoffmann bestätigen: „Früher hatte ich Angst, bestimmte Fragen nicht beantworten zu können“, sagt die Fürstenwalderin, die Software-Schulungen gibt. Nach einem Jahr Improvisationstheater reagiere sie auf solche Situationen viel lockerer.

Seit 2009 leitet Birgit Breuer den Kurs; ihre aktuell aus sieben festen Teilnehmern bestehende Truppe freut sich immer über Neuzugänge. Mit Unterbrechung von Anfang an dabei ist Christel Volkmer. „Zwei Stunden lachen“ – auch das, sagt sie, bedeute ihr dieser feste wöchentliche Termin.

Szenenwechsel. Auf einer aus Stühlen improvisierten Parkbank sollen die Mitspieler wortlos in verschiedene Rollen schlüpfen: Die telefonierende Geschäftsfrau, der Tagträumer, der sich fläzende Teenager. Mimik und Gestik sind großes Kino – nicht nur Christel Volkmer lacht.

Anmeldung: Tel. 0151 16647040