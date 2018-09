Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH eröffnet am 22. September ab 13 Uhr offiziell ihren Unternehmenssitz im Strausberger Gewerbegebiet Nord. Dort ist ein moderner Neubau entstanden, der die Rettungswache Strausberg sowie die Verwaltung und das Ausbildungszentrum des Rettungsdienstes unter einem Dach verbindet. Zur Einweihung kann man in stündlichen Führungen durch den Gebäudekomplex umfassende Informationen über den Bau und die Nutzung der Räumlichkeiten erhalten.

Am 22. September locken Angebote für Groß und Klein. Der Kinderring Neuhardenberg bietet Bungee-Run, Kinderschminken und Zuckerwatte an. Alle Besucher können an einer Gesundheits-Rallye teilnehmen und wissenswerte Vitalparameter erfassen lassen. Die Verkehrswacht codiert kostenlos Fahrräder. Die Feuerwehr Strausberg und die SEG- Führung des Landkreises werden sich mit Fahrzeugen und Personal präsentieren.