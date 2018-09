Vorzeitiges Ende einer Clubnacht

Frauke Adesiyan

Frankfurt (MOZ) In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag war für den 17-jährigen Liebknecht-Gymnasiasten Toryali Omary an der Tür zum Kamea Schluss. Mit einer Gruppe von Freunden wollte er, wie so oft, in der Disco feiern.

„Der Türsteher meinte, ich komme nicht rein, weil ich ausländischer Herkunft bin“, erzählt der Gymnasiast wenige Tage darauf. Die Sicherheitsleute hätten auf die Vorfälle im Frosch-Club verwiesen und gesagt, es gäbe eine Anweisung vom Chef. „Das war wie ein Schlag ins Gesicht“, sagt der Jugendliche, der als Kind mit seinen Eltern aus Afghanistan nach Frankfurt kam.

Dass es eine derartige Vorschrift gibt oder gegeben hat, bestreitet Mirko Grabow vom Kamea. „Generell haben wir noch eine offene Tür. Aber natürlich wird jetzt genauer geguckt“, sagt er mit Verweis auf die Gewalttaten einer Gruppe von syrischen Männern. Im Falle des 17-jährigen Frankfurters sei wohl eine hinter ihm stehende Gruppe arabischer Männer der Grund für die Abweisung gewesen. „Die wäre nicht reingekommen und um keine Diskussionen zu haben, haben die Jungs ihn auch abgewiesen“, erklärt Grabow und bedauert den „Kollateralschaden“.

Die Türpolitik sei eine sehr vielschichtige Aufgabe. Es gehe darum, den Gästen eine sichere Feieratmosphäre zu schaffen. Große Männergruppen seien da tabu. Mitunter werden ausländisch aussehende Gäste auch zu ihrem Schutz abgewiesen, weil man ihre Sicherheit nicht garantieren könne. Die Entscheidung, wer reinkommt, und wer nicht, basiere auf dem Geschäftsdenken: Wer tut einem lukrativen Abend gut? „Wir haben im Kamea einen eklatanten Anstieg von Gästen mit Migrationshintergrund“, beschreibt Grabow die Situation. Andere Gäste bleiben mitunter weg, die wirtschaftliche Lage sei schwierig.

Unter den Türstehern am Kamea gibt es eine Bilderdatei, die kriminelle und gewalttätige Gäste verzeichnet, diese würden konsequent abgewiesen. Auch die Mitglieder der Gruppe, die vor drei Wochen den Frosch-Club angegriffen hat, seien den Türstehern bekannt gewesen, so Grabow. Im Kamea hatten sie bereits Hausverbot.

Ihm ist es wichtig zu betonen, welchen schwierigen Job seine Sicherheitsleute Woche für Woche zu leisten haben – unter zunehmend schwierigen Bedingungen. „Von all den Konflikten, denen wir vorbeugen konnten oder die wir durch Kommunikation lösen können, berichtet niemand“, sagt er. Letztendlich sei die Situation im Kamea ein „Spiegel der Stadt, mit ihren Lebens- und ihren Denkweisen“, sagt Grabow. Dass die Türpolitik mit Omary einen gut integrierten Frankfurter Gymnasiasten getroffen hat, sei „eine Tragödie“. Er empfiehlt ihm zukünftig am besten mit einer Freundin zu kommen und klar zu kommunizieren, dass er Frankfurter sei.

Toryali Omary hat an der Abweisung noch zu knabbern, schließlich war er Stammgast im Kamea. Ihn und seine Freunde beschäftigen die jüngsten Diskussionen um straffällige Ausländer sehr. „Wir reden viel darüber und kommen immer zu demselben Ergebnis: Das Problem ist nicht die Nationalität, das Problem ist das Verhalten.“