80.000 Hennen sollen fleißig legen

Doris Steinkraus

Neuhardenberg (MOZ) Der Gemeinderat hat am Mittwochabend der Errichtung einer neuen Freiland-Legehennen-Anlage in Gottesgabe zugestimmt. Investor ist die tibo Landwirtschaftsgesellschaft mbH Neutrebbin. Sie will mit einem Bebauungsplan die Bürger frühzeitig beteiligen.

Keine Tiermast, keine Haltung in geschlossenen Ställen, vielmehr scharren im Freiland und neue moderne Stallanlagen für 80 000 Legehennen, so sieht es das Betriebskonzept der tibo Neutrebbin für die alten Ställe in Gottesgabe vor. Im Gemeinderat erläuterte Mirko Leddermann, Büroleiter Stadtbau und Tiefbau von Baukonzept Neubrandenburg, das Projekt.

Die alten Ställe auf dem Gelände rechts der B 167 (Richtung Wriezen) stehen seit April leer. Das Unternehmen hat die Entenmast (14 000 Tiere) an diesem Standort eingestellt. „Die Ställe halten den Anforderungen an eine moderne Tierhaltung nicht mehr stand, auch die Geruchsbelästigung war zu hoch“, erläuterte Leddermann. Sie sollen deshalb abgerissen und als Solarstandort nachgenutzt werden. Da die Anlagen ohnehin zu dicht an der ersten Wohnbebauung grenzen, wird für den Bau neuer Stallanlagen eine Fläche rund 800 m nördlich der Ortslage Gottesgabe beplant. Dazu gehört dann auch die Schaffung von 32 ha Auslaufflächen. Das Ganze soll auf dünnen Böden (Ackerwertzahl um 20) geschehen, die Fläche liegt isoliert und hat eine gute Verkehrsanbindung.

Man habe durch diverse Voruntersuchungen bereits nachgewiesen, dass es keine Immissionsbelästigung der Einwohner des kleinen Neuhardenberger Orsteils geben werde, betonte Leddermann. Das Unternehmen hätte das Vorhaben in einem direkten Behördenverfahren privilegiert errichten und betreiben können. „Das will die tibo ganz bewusst nicht“, betonte Mirko Leddermann. Man wolle die Bürger frühzeitig beteiligen, werde in einer Einwohnerversammlung das Vorhaben erläutern und sei offen für alle Hinweise. Deshalb hat die tibo einen vorhabenbezogenen Bebbauungsplan unter der Hoheit der Gemeinde beantragt. Die Kommune sei damit im gesamten Genehmigungsverfahren einbezogen. Dafür wird noch ein Durchführungsvertrag abgeschlossen.

Dank des eigenen Feldfruchtanbaus würde das Neutrebbiner Landwirtschaftsunternehmen auch die Futterversorgung sichern, erläuterte der Planer. Die tibo bewirtschaftet 1700 ha in den Gemarkungen Neutrebbin und Neuhardenberg.

Mirko Leddermann hatte das Vorhaben bereits ausführlich im Bauausschuss erläutert. „Ein aus unserer Sicht sehr durchdachtes Konzept“, befand Rico Lehmann. Ihm sei wichtig, dass Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Gemeinde erfolgen. Leddermann, der gemeinsam mit tibo-Gesellschafter Jörg Übel in die Beratung gekommen war, sicherte sie in vollem Umfang zu. Das Genehmigungsverfahren schreibe Kompensationsmaßnahmen ganz konkret vor. Die werde man auch in Abstimmung mit der Kommune erbringen.

Das Landwirtschaftsunternehmen verpflichtet sich, alle mit der Planung und Errichtung anfallenden Kosten vollständig zu tragen. Der Beschluss passierte auch unter diesem Aspekt die Gemeindevertretung einstimmig. Mit dem Vorhaben wird die tibo den gesamten Bereich umgestalten und damit auch aufwerten.

In der Hühnereierproduktion gibt es die Varianten Bodenhaltung in geschlossen Ställen, Freilandhaltung und Freiland-Biohaltung. Im günstigsten Fall könnte im zweiten oder dritten Quartal das Planverfahren abgeschlossen und dann gebaut werden.