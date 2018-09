Rot-Rot verschläft echte Seniorenpolitik

dpa

Potsdam (dpa) Die rot-rote Brandenburger Landesregierung verschläft nach Ansicht der CDU-Landtagsabgeordneten Roswitha Schier eine echte Seniorenpolitik, die sich für die Interesse der älteren Menschen einsetzt. „Ich vermisse nach wie vor Ideen und innovative Konzepte“, sagte Schier der Deutschen Presse-Agentur.

Vor einem Jahr hatte die Landesregierung ein Leitlinienkonzept und ein Maßnahmepaket zur Seniorenpolitik beschlossen. Hintergrund ist die Verbesserung der Lebensumstände von Senioren. Die über 65-Jährigen sollen danach so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in den eigenen vier Wänden führen. Fragen wie Gesundheitsversorgung und Pflege im Alter werden angesprochen.

Die Landesregierung setze sich zum Beispiel dafür ein, dass dem Wohnen im Alter und dem Leben im Quartier mehr Bedeutung beigemessen werde, betonte ein Sprecher des Sozialministeriums. Dazu gehörten ein altersgerechtes Wohnumfeld mit einer Infrastruktur, die Versorgung, Teilhabe am sozialen Leben und soziale Kontakte ermöglichten. „Eine konkrete Maßnahme der Landesregierung dafür ist die Wohnraumförderung mit Schwerpunkt generationengerechtes Wohnen“, sagte er.

„Orte der Begegnung und lebendige Nachbarschaften helfen, dass sich ältere Menschen weniger einsam fühlen, dass sie körperlich und geistig fit bleiben. Das kann Pflegebedürftigkeit nachweislich verhindern oder verzögern“, so der Sprecher. Lebensnaher könne Seniorenpolitik nicht gestaltet werden.

Aus Sicht von Schier sind die früheren Leitlinien in dem neuen Katalog nur wieder lieblos aneinandergereiht worden. Einzelne Maßnahmen tauchten einfach wieder auf. Da sei nichts entscheidendes Neues darunter.

Die seniorenpolitischen Leitlinien würden jeweils weiterentwickelt und an neue Herausforderungen angepasst, sagte der Ministeriumssprecher. Im vergangenen Jahr sei zum Beispiel das Thema Digitalisierung neu aufgenommen worden, betonte er. Senioren könnten aber auch ihre konkreten Sorgen, Probleme und Wünsche äußern.

„Alte Menschen sind heute taff, stehen oft noch mitten im Leben und wollen weiter daran teilhaben. Das sollte mehr berücksichtigt werden“, betonte Schier. Sie hätten Leistungen auf der Arbeit oder in der Familie erbracht, die nicht in Vergessenheit geraten dürften.

„Es dürfte auch der Landesregierung nicht unbekannt sein, dass die Situation immer kritischer wird“, sagte Schier. Zu seniorengerechter Infrastruktur gehörten Barrierefreiheit, Sicherheit im Straßenverkehr, kurze Wegen zu Gesundheitseinrichtungen und wohnortnahe Mobilitätsangebote. Da müsse gegengesteuert werden, vor allem schneller als bislang geschehen. Nach einem Jahr der neuen Leitlinien bemerke sie keine großen Erfolge in diesem Bereich.

Schier plädierte für einen direkten Ansprechpartner bei der Landesregierung für alle Fragen rund um die Seniorenpolitik. „Einen extra Beauftragten wie für Frauen oder Behinderte halte ich nicht für so sinnvoll“, sagte sie. In allen Ressorts müsse es dafür Sensibilität geben. Derzeit leben in Brandenburg rund 567 000 Menschen, die 65 Jahre und älter sind. Nach Prognosen werden es bis 2040 rund 800 000 sein - etwa 37 Prozent der Gesamtbevölkerung.