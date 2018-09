Umbau geht in die zweite Hälfte

Thomas Berger

Rüdersdorf (Thomas Berger) Im Wohngebiet Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring hat sich einiges getan, noch mehr ist geplant. Selbstkritische Halbzeitbilanz zur städtebaulichen Umgestaltung des Viertels und Angeboten zur Entschärfung des sozialen Brennpunktes gab es im Ortsentwicklungsausschuss.

Es war ein bemerkenswertes Kompendium, das Kerstin Schmiedeknecht und Stefanie Bombach vom Koordinationsbüro Soziale Stadt der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG), ansässig im Bürgerzentrum „Brücke“, den Ausschussmitgliedern präsentierten. „Wir haben versucht, das Erreichte sehr ehrlich darzustellen“, fasste Kerstin Schmiedeknecht den Teil des Zwischenberichtes zusammen. „Wir sind zwar gut vorangekommen, würden uns aber Sand in die Augen streuen, wenn wir bestreiten, mit welchen Herausforderungen wir es zu tun haben.“ Die seien nur längerfristig abzuarbeiten, da genügten mehr als sechs bis sieben Jahre seit Beginn der koordinierten Bemühungen noch nicht, um wirklich durchschlagende Erfolge auf breiter Front zu sehen.

Ausschussvorsitzende Rita Nachtigall (SPD), eine der längstgedienten Rüdersdorfer Kommunalpolitikerinnen, pflichtete dieser Botschaft bei. Errichtet wurde das Wohngebiet in den Siebziger- und Achtzigerjahren, erinnerte sie. Während damals dort eher Menschen aus der sogenannten Mittelschicht lebten, seien in der Nachwendezeit massive Umbrüche in der Bewohnerstruktur eingetreten. Von einem „sozialen Brennpunkt“ war im Bericht der beiden Frauen mehrfach die Rede gewesen. Von vielen sehr jungen, teils noch minderjährigen Eltern mit erhöhtem Betreuungsaufwand. Von zahlreichen Familien mit äußerst geringem Einkommen und gehäuften Prob-lemen, auch von sogenannten „Angsträumen“, die es teilweise gebe. Ganz abgesehen von Verkehrsproblemen und anderen Details in der langen Liste an zu bewältigenden Aufgaben.

Bei Leerstandsbeseitigung und ersten Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung gebe es durchaus sichtbare Fortschritte. Sowohl mit der Rüdersdorfer Wohnungsbaugesellschaft als auch der Genossenschaft und weiteren Eigentümern arbeite man eng zusammen, um insgesamt „ein attraktives Wohnumfeld für alle Generationen“ zu schaffen, wozu künftig auch ein barrierefreies Wegesystem und die Gestaltung der Wohnhöfe gehören. Das gehe aber nicht von heute auf morgen. Der Ausbau des Bildungsstandortes im Herzen des Gebietes ist eine wichtige Säule. Während der Kreis in die Erweiterung des Heinitz-Gymnasiums investiert, schließt sich die Kommune mit Sanierung des Hortes, Außenanlagen Kita, Schulhof der Grund- und Oberschule sowie Qualifizierung der Sportstätten an.

Ein Schlüsselpunkt in den Ausführungen ist die Entwicklung des zentralen Quartiersplatzes rund um den künftigen Erweiterungsbau des Gymnasiums. Das Areal soll zur echten Wohngebietsmitte werden, so der Plan. Auch die „Brücke“ werde später dorthin übersiedeln. Bis dahin soll das bereits jetzt vielseitig aktive Bürgerzentrum in seinen Angeboten weiter kontinuierlich ausgebaut werden. Das Leitbild wurde bereits nachjustiert, nun geht es an die Umsetzung. Ein gemeinsamer Veranstaltungskalender für den Kiez, der auch zur weiteren Vernetzung verschiedenster Anbieter und Akteure beiträgt, wird als ein Schritt vorbereitet, sagte Stefanie Bombach. Zugleich könne damit die wilde Plakatierung verringert werden.

Zum Nulltarif ist das alles nicht zu haben. 8,2 Millionen Euro Gesamtkosten sieht der Maßnahmekatalog bis 2025 vor, knapp drei Millionen davon wird die Kommune aufbringen müssen. Schon in den kommenden Haushaltsberatungen, warf auch Bau-Fachbereichsleiter Robert Knobloch ein, werde das eine oder andere Einzelprojekt konkret aufzunehmen sein.