Kulturmanager für Gransee gefordert

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Die Stelle eines Marketing und Kulturverantwortlichen im Amt Gransee zu schaffen, schlug Marc Berger (Bürger für Gransee) bei der jüngsten Sitzung des Finanz-, Sozial- und Kulturausschusses vor. „Die Idee hatten wir ja schon kurz nach der Wahl. Das könnte dieser Stadt nur gut tun“, sagte er. Ob dies in Form einer halben Stelle oder anders umgesetzt werde, wolle er erst einmal offen lassen. Auch wenn Wolfgang Schwericke, Fachbereichsleiter in der Amtsverwaltung, viele Feste ehrenamtlich mitorganisiere, schwebe ihm eine Person vor, die in der Kernstadt ausschließlich für die Kultur verantwortlich zeichnet. „Das wird tendenziell ja auch immer mehr, das kann man nicht nebenbei machen“, so Berger weiter. „Bestimmte Dinge doppeln sich ja auch, man weiß nicht, wer zuständig ist, die Regio Nord oder das Amt.“

Schwericke habe veranstaltungstechnisch bereits sehr viel auf dem Tisch, mitunter traue man sich gar nicht, weiteres an ihn heranzutragen. Schließlich müsse er auch noch seiner regulären Arbeit nachgehen, pflichtete Ines Engelke (SPD) Berger bei.

Möglich sei die Schaffung einer zusätzlichen Stelle durchaus, so Fachbereichsleiter Nico Zehmke. „Aber sie kennen alle ihren Haushalt“, sagte er an die Ausschussmitglieder gerichtet mit Blick auf die Finanzsituation der Stadt. Komme kein gegenteiliger Auftrag der Stadtverordneten werde sich die Verwaltung auf die pflichtigen Aufgaben konzentrieren.

Verstärkt Anstrengungen in Sachen Kulturförderung zu unternehmen, könne er sich durchaus vorstellen, sagte Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD), als das Thema bei der Hauptausschusssitzung am Dienstag erneut aufgegriffen wurde. Eventuell könnten die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer, für deren Erhebung Ende des Jahres eine neue Satzung beschlossen werden soll, in die Kulturförderung fließen. Die Verwaltung rechnet mit etwa 6 000 Euro pro Jahr.

Das Tourismusmarketing sehe er dagegen bei der Entwicklungsgesellschaft Regio Nord gut aufgehoben, wenngleich zu erkennen sei, dass andere Gemeinden des Nordkreises etwa in Broschüren weit stärker vertreten seien, so Gruschinske weiter. Dies könne man aber nicht zwangsläufig der Regio Nord anlasten, da touristische Anbieter teils schlicht nicht in die Publikationen aufgenommen werden wollen. Passend sei angesichts der aktuellen Diskussion daher, dass bei der nächsten Sitzung der Granseer Stadtverordneten Regio-Nord-Chef Olaf Bechert über die Arbeit der Gesellschaft berichte werde. Womöglich könne bei dieser Gelegenheit auch schon die eine oder andere Frage geklärt werden. Die Versammlung beginnt am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr im Saal der Amtsverwaltung. (mhe)