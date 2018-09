Auch Engel brauchen Pferdestärken

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit kleinen Keramik-Engeln und Keramik-Kleeblättern werden die Besucher am Donnerstag im Stadtteilbüro „offis“ am Busbahnhof begrüßt. „Mit dem Kauf Ihres persönlichen Schutzengels und eines Glückskleeblattes unterstützen Sie gleich zwei Projekte“, betont Andrea Peisker, die Seniorenbeauftragte der Stadt Eisenhüttenstadt und Projektleiterin Soziale Stadt. Gemeint sind das Senioren-Einkaufs-Mobil – kurz SEM – und Nette Leute in Guten Stuben. Beide können nur weiter realisiert werden, wenn es Ersatz für den in die Jahre gekommenen Kleinbus gibt. 19 Jahre ist der alt, seit August 2013 ist er im Einsatz der Agentur für Engagement, die vom Verein Engel getragen wird und dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert.

Der Name des Vereins ist übrigens ganz bewusst gewählt: Denn er setzt sich aus den ersten Buchstaben der folgenden drei Wörter zusammen: Engagiert, Ehrenamt, Leben. Seit 2011 gibt es Engel in Eisenhüttenstadt. Ziel ist die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und der Nachbarschaftshilfe. Und über die Agentur für Engagement ist das auch gelungen. 267 Personen hat Chef-Engel Gudrun Hankowiak in den vergangenen Jahren in ihre Ehrenamtskartei aufgenommen. Manche sind mittlerweile wieder ausgeschieden, andere hinzugekommen.

„Es melden sich immer wieder Leute bei uns“, sagt sie. Die müssten dann einen Fragebogen ausfüllen, wo sie erklären, was sie gern machen wollen und welche Hobbys sie haben. Und dann wird geschaut, welcher Verein oder welche Einrichtung gerade Ehrenamtler sucht. Viele helfen im sozialen Bereich, kümmern sich beispielsweise um Demenzkranke oder Senioren, lesen vor, machen Musik. Andere werden gebucht, wenn irgendwo starke Hände gebraucht werden.

Bei den Männern, die ehrenamtlich tätig sein wollen, sind die meisten Gudrun Hankowiak zufolge 50 plus. „Viele junge Männer haben wir nicht.“ Bei den Frauen sei das alles etwas durchmischter. Da ist die Jüngste 17 und die Älteste 76. „Die Agentur für Engagement hat sich jedenfalls bewährt. Das läuft gut.“

Auch das Senioren-Einkaufsmobil wird von Ehrenamtlichen gefahren, genau wie der Shuttle, der alleinstehende Rentner in gute Stuben nebenan bringt. Ohne einen fahrbaren Untersatz allerdings funktioniert beides nicht. Der alte Kleinbus muss bald zum TÜV, allerdings ist fraglich, ob er da durchkommt. Deshalb soll ein neueres Fahrzeug her. Der Kleinbus sollte Scheiben haben, damit die Passagiere rausgucken können, acht Sitzplätze wären gut. Und die hintere Sitzbank müsste herausnehmbar sein, sodass man im Fall der Fälle für einen Rollstuhl Platz schaffen und eine Rampe anbauen kann.

Für die Geburtstagsfeier im „offis“ haben die Engel ein Puzzle gebastelt. Die Puzzleteile können zu unterschiedlichen Summen erworben werden. Das Geld wird dann für den Erwerb eines neuen Fahrzeugs verwendet, genau wie die Erlöse von den Keramikfiguren, die Hobby-Keramikerin Beate Otto aus Leipzig extra für die Engel kreiert hat.

Spendenkonto: Engel e.V. Eisenhüttenstadt, IBAN: 37 1705 5050 1101 0447 87, Verwendungszweck: SEM