dpa

Prenzlau (dpa) Ein Mann, der über einen Online-Shop Produkte mit Nazi-Propaganda vertrieben haben soll, kommt erst im Oktober vor Gericht.

Eigentlich sollte das Verfahren vor dem Amtsgericht Prenzlau (Uckermark) am 20. September beginnen, der Termin wurde jetzt aber auf den 19. Oktober verschoben, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Weitere Details wurden nicht genannt. In der Vergangenheit war es schon zu mehreren Verzögerungen gekommen. Bereits im Jahr 2011 hatte die Staatsanwaltschaft nach früheren Gerichtsangaben Anklage wegen der Verbreitung von rechtsextremer Propaganda erhoben.