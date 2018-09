Burkhard Keeve

Ort (MOZ) Ganz märchenhafte Zeiten brechen demnächst im Landkreis an, versprechen am Donnerstag Oberhavels Landrat Ludger Weskamp und der künstlerische Leiter von Schloss Schwante, Przemek Schreck.

So werden am 21. September nicht nur die interkulturelle Woche und die integrative Märchenwoche mit einer Auftaktveranstaltung in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder eröffnet, einen Tag später findet zudem ein Märchenfestival auf Schloss Schwante statt.

Einen ganzen Tag lang spielen 15 Schauspieler des Monbijou-Theaters auf verschiedenen Bühnen vier Märchen und bringen außerdem die Sage „Die stummen Frösche zu Schwante“ zur Uraufführung. Gleichzeitig lädt Przemek Schreck zum 275-jährigen Schlossjubiläum mit umfangreichem Programm ein, für das Eintritt von 7 bis 20 Euro für den ganzen Tag verlangt wird. Es gibt Schlossgeschichten, Führungen, Livemusik und am Abend Tanz im Schloss. „Wir haben Ausgaben, zum Beispiel für die Schauspieler, den DJ und den Akkordeonspieler. Daher müssen wir Eintritt nehmen“, erläuterte der künstlerische Leiter Schreck.

Nach der „äußerst positiven Resonanz im vergangenen Jahr“, so Landrat Ludger Weskamp am Donnerstag, beteiligt sich Oberhavel jetzt zum zweiten Mal an der bundesweit stattfindenden interkulturellen Woche, die es so schon seit 1975 gibt. Unter dem Motto „Vielfalt verbindet – Heimat Oberhavel“ gibt es 50 Veranstaltungen im Landkreis.

Nachdem in den vergangenen integrativen Märchenwochen die internationalen Märchen im Fokus standen, sind es dieses Mal deutsche Märchen, erläuterte Projektleiterin Petra Lölsberg. Im Vorfeld wurden Schüler zu einem Schreibwettbewerb zum Thema Wolf aufgerufen. „Der Zuspruch ist groß“, sagte Lölsberg. Eine Integrationsklasse des Louise-Henriette-Gymnasiums werde zum Beispiel einen Text für den Wettbewerb einreichen. Die Gewinner und noch viel mehr sind auf der Abschlussveranstaltung am 28. September in der Oranienburger Stadtbibliothek zu sehen.