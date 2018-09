Tilman Trebs

Gransee (MOZ) Weil er mit dem Service nicht zufrieden war, hat ein Kunde am Donnerstagabend hohen Sachschaden in einem Granseer Autohaus angerichtet.

Wie die Polizei am Freitag informierte, war der Mann am Donnerstagabend dabei beobachtet worden, wie er auf dem Gelände an zwei Autos den Lack zerkratzte und Fahrzeugteile abtrat. Zuvor soll er über den Zaun des Grundstückes geklettert sein.

Um welches Autohaus es sich handelt, wollte die Polizei nicht bekanntgeben. Der Sachschaden wurden auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt.