Braunkohlegegner blockieren Berliner NRW-Landesvertretung

dpa

Berlin (dpa) Rund 20 Braunkohlegegner haben am Freitag die Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin blockiert. Sie protestierten damit nach eigenen Angaben gegen die umstrittene Räumung des Hambacher Forsts. Die Polizei nannte keine Zahl von Aktivisten und sprach von einer kleineren Gruppe.

Die Landesvertretung habe einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt und um Hilfe gebeten, sagte ein Polizeisprecher. Nun sollten Einsatzkräfte zusammengezogen, die Identität der Protestierenden festgestellt und „das Hausrecht durchgesetzt“ werden. „Hambi bleibt“ stand auf zwei Transparenten. Demonstranten hatten sich im Foyer der Vertretung sowie davor postiert. Es fuhren Polizeifahrzeuge auf.

In dem Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen werden derzeit Baumhäuser von Umweltschützern abgerissen. Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Waldes abholzen, um weiter Braunkohle abbaggern zu können. Die Baumhäuser der Besetzer gelten als Symbol des Widerstands gegen den klimaschädlichen fossilen Brennstoff.

Als Grund für die am Donnerstag begonnene Räumung führten die Behörden nicht den geplanten Kohleabbau, sondern den fehlenden Brandschutz in den Baumhäusern an. Die Umweltaktivisten halten das für vorgeschoben. Die Initiative „Ende Gelände“ erklärte, sie wolle die Landesvertretung so lange besetzt halten, bis die Landesregierung den Polizeieinsatz im Wald beendet.