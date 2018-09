Zweig abschneiden und direkt in Tiefkühltruhe geben

dpa-tmn

Bonn Die Ernte des Sanddorns ist unangenehm. Er trägt lange Dornen, und seine Beeren platzen leicht auf.

Daher ist eine gute Alternative zum Pflücken per Hand das Abschütteln der Früchte vom Strauch auf ein darunter ausgebreitetes Tuch. Oder man schneidet ganze beerenreichen Zweige ab, entfernt davon das Laub und zerteilt sie in handlichere Stücke. Diese kommen dann für einige Stunden in die Tiefkühltruhe. Anschließend lassen sich die Früchte leichter von den Zweigen lösen. Ein guter Erntezeitpunkt des Sanddorns ist kurz vor der Vollreife.

Wer Sanddorn (Hippophae rhamnoides) im eigenen Garten haben möchte, sollte mindestens zwei weibliche und ein männliches Exemplar der Gehölze setzen, um die Befruchtung zu garantieren. Der Standort sollte sonnig sein, der Boden sandig.